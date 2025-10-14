Advertisement
बाबर ने मचाई WTC में धूम, रोहित-विराट जैसे बल्लेबाजों भी छोड़ा कोसों पीछे, ये दिग्गज है नंबर 1

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बाबर वापसी करते दिख रहे हैं.इसी के साथ WTC प्वाइंट्स टेबल में बाबर ने उछाल मारी है और जैक क्रॉली को पीछे छोड़ सातवें स्थान पर आ गए हैं. ऐसे में आज हम आपको WTC के टॉप स्कोरर के बारे में बताएंगे. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:14 PM IST
पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी में टेस्ट मैच खेला जा रहा है. लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बाबर वापसी करते दिख रहे हैं. बाबर आजम पिछले कुछ समय से लगातार आलोचना का शिकार रहे हैं. पाकिस्तानी फैंस उनको जमकर ट्रोल कर रहे रहे हैं. उन्होंने पाक और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मुकाबले के पहली पारी में शानदार 72 रनों की पारी खेली. उसके बाद दूसरी पारी में भी 42 रन बनाकर आउट हुए. इसी के साथ WTC प्वाइंट्स टेबल में बाबर एक पायदान ऊपर आ गए हैं और जैक क्रॉली को पीछे छोड़ सातवें स्थान पर चले गए हैं. ऐसे में आज हम आपको WTC के टॉप स्कोरर के बारे में बताएंगे. 

 

जो रूट का जलवा

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट पिछले कुछ समय में टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते नजर आए हैं. उनका दबदबा इस लिस्ट में भी शामिल है. WTC के टॉप स्कोरर की प्वाइंट्स टेबल में रूट नंबर 1 पर हैं. रूट ने अभी तक खेले 69 मैचों की 126 पारियों में 52.78 की शानदार औसत से 6080 रन बनाए हैं. इस  दौरान उन्होंने 21 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है.रूट जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से खेल रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा आने वाले समय में वो एक से रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे.

 

WTC के टॉप 10 स्कोरर

इस  मामले में रूट 6080 रनों के साथ नंबर 1 पर हैं, उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 4278 रन,  मार्नस लाबुशेन 4225 रन, इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 3616 रन,  एक और कंगारू खिलाड़ी ट्रेविस हेड 3300 रन, उस्मान ख्वाजा 3288 रन, बाबर आजम 3063 रन, जैक क्रॉली 3041 रन, ओली पोप 3041 रन, शुभमन गिल  2839 रन. गिल भारत के इकलौते खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं.

गिल इकलौते भारतीय
WTC के टॉप 10 स्कोरर में शुभमन गिल इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं. वह इस मामले में नंबर 10 पर काबिज हैं.  उन्होंने अभी तक 39 टेस्ट मैचों की 72 पारियों में 2839 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 269 रनों का रहा है. उनका बल्लेबाजी औसत 43.01 का है.  गिल ने 10 शतक और 8 फिफ्टी लगाई है. 

