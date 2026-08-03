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बाबर आजम ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी! साफ OUT था बल्लेबाज, DRS लेने से इनकार, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी

Pakistan vs West Indies Test: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. दूसरे टेस्ट में बाबर आजम ने कप्तानी में ब्लंडर किया. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज केमार रोच साफ आउट थे, लेकिन पाकिस्तान ने DRS लेने से इनकार कर दिया और रोच बच गए. वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 344 रनों पर ऑलआउट हो गई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 03, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:25 PM IST
बाबर आजम ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी! साफ OUT था बल्लेबाज, DRS लेने से इनकार, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी
Image Credit: बाबर आजम ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी! (Screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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