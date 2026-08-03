बाबर आजम ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी! साफ OUT था बल्लेबाज, DRS लेने से इनकार, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी

ये मजेदार घटना दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन हुई. 277 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खो दिए थे. केमार रोच शून्य पर खेल रहे थे, तभी स्पिनर उस्मान खान की सीधी गेंद उनके पैड पर लगी. साफ लग रहा था कि वो LBW आउट हो जाएंगे. हालांकि, अंपायर ने आउट देने से इनकार कर दिया. फिर लगा कि पाकिस्तान की टीम इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने इस बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं की और DRS नहीं लिया.