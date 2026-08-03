बाबर आजम ने खुद के पैर पर मारी कुल्हाड़ी! साफ OUT था बल्लेबाज, DRS लेने से इनकार, VIDEO देख नहीं रुकेगी हंसी

Pakistan vs West Indies Test: पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऐसा ब्लंडर किया, जिसे देखकर आप यही बोलेंगे कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, ये कोई बाबर से सीखे. जी हां, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज केमार रोच साफ आउट थे, लेकिन पाकिस्तान ने DRS लेने से इनकार कर दिया और रोच बच गए.
इस मौके पर अंपायर ने तो गलती की ही, लेकिन पाकिस्तान के पास DRS लेकर फैसले को बदलने का मौका था, लेकिन ना जानें क्यों, बाबर आजम ने रिव्यू नहीं लेने का निर्णय लिया. सोशल मीडिया पर इस दिलचस्प घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस पाकिस्तान टीम और कप्तान बाबर आजम का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं.
ये मजेदार घटना दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन हुई. 277 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खो दिए थे. केमार रोच शून्य पर खेल रहे थे, तभी स्पिनर उस्मान खान की सीधी गेंद उनके पैड पर लगी. साफ लग रहा था कि वो LBW आउट हो जाएंगे. हालांकि, अंपायर ने आउट देने से इनकार कर दिया. फिर लगा कि पाकिस्तान की टीम इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, लेकिन कप्तान बाबर आजम ने इस बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं की और DRS नहीं लिया.
रीप्ले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. गेंद सीधा जाकर तीनों स्टंप्स के बीच में लग रही थी और केमार रोच साफ-साफ आउट थे. लेकिन बाबर आजम की गलती की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ. शून्य पर जीवनदान मिलने के बाद रोच ने 19 रन बनाए और कप्तान चेज के साथ 35 रनों की पार्टनरशिप की.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 344 रनों पर ऑलआउट हो गई. जस्टिन ग्रीव्स ने 73 रन और कप्तान रोस्टन चेस ने 70 रनों की कीमती पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर साजिद खान ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज 1-0 से आगे है. पहले टेस्ट में मेजबान ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराया था.