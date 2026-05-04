Advertisement
trendingNow13204444
Hindi Newsक्रिकेटPSL जीतने के बाद बाबर आजम के लिए खुल गया बड़ा रास्ता, फिर पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे क्रिकेट!

PSL जीतने के बाद बाबर आजम के लिए खुल गया बड़ा रास्ता, फिर पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे क्रिकेट!

बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जालमी टीम ने रविवार को खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर PSL 2026 का खिताब जीता है. पेशावर जालमी के PSL खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के लिए अब अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने का रास्ता खुल गया है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 04, 2026, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PSL जीतने के बाद बाबर आजम के लिए खुल गया बड़ा रास्ता, फिर पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे क्रिकेट!

बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जालमी टीम ने रविवार को खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर PSL 2026 का खिताब जीता है. पेशावर जालमी के PSL खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम के लिए अब अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने का रास्ता खुल गया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने साफ कहा है कि वह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलना जारी रखना चाहते हैं. बाबर आजम ने यह भी कहा कि किसी खिलाड़ी का काम खेलना होता है, यह तय करना नहीं कि किस फॉर्मेट को छोड़ना है.

PSL जीतने के बाद बाबर आजम के लिए खुल गया बड़ा रास्ता

बाबर आजम अपने करियर के ज्यादातर समय में पाकिस्तान टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हाल के समय में उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और वह लगातार रन नहीं बना पा रहे थे. इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी वह खास प्रभाव नहीं छोड़ सके. हालांकि, पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में पेशावर जाल्मी के कप्तान के तौर पर खिताब जीतने के सफर ने बाबर आजम में नई जान फूंक दी है. बाबर आजम ने PSL 2026 के 11 मैचों में दो शतक जड़े और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर उभरे. उन्होंने 11 मैचों में 588 रन बनाकर फखर जमान के रिकॉर्ड की बराबरी भी की.

पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे क्रिकेट!

PSL 2026 का खिताब जीतने के बाद मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा, 'मेरा ध्यान तीनों फॉर्मेट पर है. यह तय करना खिलाड़ी का काम नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट छोड़ना है, एक खिलाड़ी का काम तो खेलना है. मेरी राय में, हर खिलाड़ी को क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खेलना चाहिए. आपको सिर्फ व्हाइट बॉल या टी20 पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए. रेड-बॉल क्रिकेट आपको बहुत ज्यादा अनुभव देता है. यह आपको सिखाता है कि पारी को कैसे आगे बढ़ाना है और आपको धैर्य भी देता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

व्हाइट-बॉल क्रिकेट में काफी फायदा

बाबर आजम ने आगे कहा, 'जब आप चार दिन का क्रिकेट या कोई घरेलू टूर्नामेंट खेलते हैं, तो आपको 'लंबी' पारियां खेलने का अनुभव मिलता है. आपको तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मेट दूसरे की मदद करता है. रेड बॉल क्रिकेट आपको टी20 और वनडे में मदद करता है. जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं, तो जो धैर्य और मानसिकता आपमें विकसित होती है, वह आपको व्हाइट-बॉल क्रिकेट में काफी फायदा पहुंचाती है.'

बाबर आजम ने आखिरी बार टेस्ट शतक दिसंबर 2022 में लगाया

अब बाबर आजम को जल्द ही अपनी फॉर्म जारी रखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ उनके घर में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जो शुक्रवार से शुरू होगी. बाबर आजम ने आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में शतक दिसंबर 2022 में लगाया था. इस साल पीएसएल से पहले उनका प्रदर्शन सीमित ओवरों में भी खास नहीं रहा. उन्होंने इस साल सिर्फ एक अर्धशतक बनाया, जो फरवरी की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में आया था.

खराब फॉर्म पर बाबर आजम ने क्या कहा?

अपने खराब फॉर्म पर बाबर आजम ने कहा, 'मैं अपने प्रदर्शन से खुश नहीं था, लेकिन बल्लेबाज के लिए ऐसा दौर आना सामान्य है. आपको एक कदम पीछे जाकर अपनी गलतियों को समझना होता है और उन्हें सुधारना होता है. ऐसे समय में साथ और हौसला बहुत जरूरी होता है, जो मुझे मेरे परिवार और दोस्तों से मिला. मैंने अपने कोचों के साथ अपनी कमजोरियों पर बात की और उन पर काम किया. जिंदगी एक रोलरकोस्टर की तरह है, यहां हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते. अच्छे और बुरे अनुभवों से ही सीख मिलती है और यही जिंदगी का तरीका है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

PSL 2026

Trending news

बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के पांच हीरो, ममता की हार के विलेन कौन-कौन ?
West Bengal Election Result 2026
बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के पांच हीरो, ममता की हार के विलेन कौन-कौन ?
हम बहुत निराश और दुखी हैं कि ऐसी क्रूर...आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Supreme Court
हम बहुत निराश और दुखी हैं कि ऐसी क्रूर...आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दी ऐसी बात?
असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता की जीत
Assembly Elections 2026
असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता की जीत
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
Assembly Elections 2026
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
West Bengal Election 2026
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
Tamil Nadu Assembly Election 2026
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
Amit Shah Viral Video
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
thalapati vijay
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने...
West Bengal
'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने...
विजय बने चेन्‍नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्‍यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!
Vijay
विजय बने चेन्‍नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्‍यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!