विराट कोहली तो छोड़िए शुभमन गिल के भी आसपास नहीं बाबर आजम, 1317 दिनों से पाकिस्तान को सता रहा ये गम

IND vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अपने दसवें टेस्ट शतक से चूक गए. पाकिस्तान की पहली पारी में कप्तान बाबर आजम चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 147 गेंद पर 88 रन बनाकर आउट हो गए. बाबर आजम ने अपनी इस पारी में दौरान 10 चौके और एक छक्का लगाया. बाबर आजम बस कुछ सेंटीमीटर से अपना 10वां टेस्ट शतक बनाने से चूक गए.
पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपने बैटिंग पार्टनर अब्दुल्ला शफीक के साथ गलतफहमी के कारण पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. बाबर आजम अपने बैटिंग पार्टनर अब्दुल्ला शफीक से साफ तौर पर नाराज दिखे, जो उस समय नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे.
1317 दिनों से बाबर आजम को अपने टेस्ट शतक का इंतजार है. बाबर आजम ने अपना पिछला टेस्ट शतक 26 दिसंबर 2022 को कराची के नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में लगाया था, जिसमें उन्होंने 161 रन बनाए थे. तब से, बाबर आजम ने टेस्ट में एक भी शतक नहीं लगाया है. मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बाबर आजम 88 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिससे 1317 दिनों से चले आ रहे उनके टेस्ट शतक का इंतजार और भी लंबा हो गया है.
बाबर आजम की अक्सर भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली के साथ तुलना होती है. बाबर आजम हालांकि विराट कोहली तो छोड़िए, शुभमन गिल के साथ तुलना करने के लायक भी नहीं हैं. बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी के लिए अभी तक सिर्फ 9 शतक लगाए हैं. जबकि बाबर आजम के बाद टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल और हैरी ब्रूक तो उनसे (बाबर आजम) भी ज्यादा टेस्ट शतक लगा चुके हैं. शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में 11 शतक और हैरी ब्रूक ने 10 शतक लगाए हैं.
वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहली पारी में पिच पर मजबूत दिख रहे थे और शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ब्रैंडन किंग के सटीक थ्रो ने अचानक उनकी लय तोड़ दी. यह एक डायरेक्ट हिट थी. विकेटकीपर शाई होप अपनी जगह पर थे, लेकिन उन्हें गेंद पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी. ब्रैंडन किंग का थ्रो सीधे स्टंप्स पर जा लगा, जिससे बल्लेबाज निराश हो गया. बाबर आजम अपने बैटिंग पार्टनर अब्दुल्ला शफीक से नाराज थे, जो उस समय नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे. उन्होंने सिंगल के लिए कॉल किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रैंडन किंग को गेंद की ओर तेजी से आते देखा, तो अपना इरादा बदल लिया. गेंद जमीन पर बहुत धीमी गति से लुढ़क रही थी.
जब तक अब्दुल्ला शफीक ने सिंगल लेने का इरादा छोड़ा और बाबर आजम को जोर से 'NO' कहा. बाबर आजम तब तक पूरी रफ्तार से पिच के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे. वह तेजी से मुड़े और जितनी तेजी से हो सके अपने पैर चलाए. तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बाबर आजम ने क्रीज में वापस आने की पूरी कोशिश की, लेकिन डायरेक्ट थ्रो ने बल्लेबाज के पास मैदान छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा. बल्लेबाज को पता था कि जब स्टंप्स से बेल्स गिरीं, तो वह सेफ लाइन से काफी दूर थे. फील्ड अंपायर ने रन आउट की जांच के लिए इशारा किया. थर्ड अंपायर ने बड़ी स्क्रीन पर 'आउट' का फैसला देने से पहले कुछ पल लिए. इसके बाद बाबर आजम 147 गेंदों पर 88 रन बनाकर आउट हुए.