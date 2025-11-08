इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम के नाम एक और उपलब्धि, इंजमाम-मियांदाद के क्लब में शामिल

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और उपलब्धि नाम कर ली है. दरअसल, टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15000 रन पूरे कर लिए हैं. इसके साथ ही वह जावेद मियांदाद और इंजमाम उल हक के क्लब में शामिल हो गए. ये उपलब्धि हासिल करने वाले बाबर पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज बने हैं.

बाबर ने पूरे किए 15000 रन

साउथ अफ्रीका के खिलाफ फैसलाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में अपनी 27 रनों की पारी के दौरान बाबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 15000 रन पूरे किए. तीनों फॉर्मेट मिलाकर बाबर के कुल 15004 रन हो गए हैं.

31 साल के बाबर आजम ने 61 टेस्ट में 9 शतक की मदद से 4366 रन, 137 वनडे में 19 शतक की मदद से 6336 रन और 131 टी20 में 3 शतक की मदद से 4302 रन बनाए हैं. बाबर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बाबर ने रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की.

इंजमाम-मियांदाद के क्लब में शामिल

पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक के नाम है. इंजमाम ने 20541 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर 2009 में टीम को टी20 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान यूनिस खान हैं. यूनिस ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 17790 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर मोहम्मद युसूफ हैं. युसूफ ने 17134 रन बनाए हैं. चौथे स्थान पर जावेद मियांदाद हैं, जिनके नाम 16213 रन हैं. बाबर आजम 15000 या उससे अधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 664 मैचों में 34357 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा हैं. संगकारा ने 594 मैचों में 28016 रन बनाए हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं. विराट ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 553 मैचों में 27673 रन बनाए हैं. विराट के पास संगकारा को पीछे छोड़ने का मौका है.