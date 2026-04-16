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Hindi Newsक्रिकेटबाबर आजम ने टी20 में ठोका सबसे अनोखा शतक, विराट कोहली के प्रचंड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

बाबर आजम ने टी20 में ठोका सबसे 'अनोखा शतक', विराट कोहली के प्रचंड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में एक 'अनोखा शतक' लगाया है. बाबर आजम ने विराट कोहली के एक प्रचंड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इस तरह पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 16, 2026, 01:50 PM IST
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बाबर आजम ने टी20 में ठोका सबसे 'अनोखा शतक', विराट कोहली के प्रचंड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, इतिहास में दर्ज हुआ नाम

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में एक 'अनोखा शतक' लगाया है. बाबर आजम ने विराट कोहली के एक प्रचंड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इस तरह पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है. बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में बुधवार को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 51 गेंदों पर 71 रन की नाबाद पारी खेली. बाबर आजम ने इस दौरान 139.22 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 चौके लगाए. बाबर आजम की यह 71 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी, कोई आम पारी नहीं थी, बल्कि इसके दम पर उन्होंने टी20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया.

बाबर आजम ने टी20 में ठोका सबसे 'अनोखा शतक'

दरअसल, पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक लगा दिया है. बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में अपने 100 अर्धशतक पूरे कर लिए हैं. बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक जड़ने के मामले में भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली की बराबरी कर ली है. बाबर आजम टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक जड़ने वाले पाकिस्तान के पहले और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली (भारत), डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया), जोस बटलर (इंग्लैंड) और बाबर आजम (पाकिस्तान) का नाम आता है.

टी20 क्रिकेट में अर्धशतकों का शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

1. डेविड वॉर्नर - 116 अर्धशतक

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2. विराट कोहली - 107 अर्धशतक

3. बाबर आजम - 100 अर्धशतक

4. जोस बटलर - 100 अर्धशतक

डेविड वॉर्नर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा हाफ-सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम है, उन्होंने 436 टी20 मैचों में 116 बार अर्धशतक लगाए हैं. इस लिस्ट में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 419 टी20 मैचों में 107 अर्धशतक लगाए हैं. बाबर आजम अभी PSL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने छह पारियों में 301 रन बनाए हैं. उनके टीममेट कुसल मेंडिस छह पारियों में 330 रन बनाकर अभी टॉप पर चल रहे हैं.

IPL में विराट कोहली टॉप पर

इस बीच, बुधवार रात लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 'इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट' के तौर पर खेलने के बाद विराट कोहली ने अपनी IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. घुटने में दर्द के बावजूद विराट कोहली ने 49 रन बनाए, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने घरेलू मैदान पर 5 विकेट से आसान जीत हासिल करके IPL पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जगह बना ली. विराट कोहली 'ऑरेंज कैप' की रेस में टॉप पर पहुंच गए हैं. उन्होंने अब तक पांच पारियों में 158.33 के स्ट्राइक रेट से कुल 228 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन की जगह ली है, जो पांच पारियों में 224 रन बनाकर अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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