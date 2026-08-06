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बाबर आजम ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, असंभव को किया संभव, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

बाबर आजम के कप्तान बनते ही पाकिस्तान को टेस्ट में तीन साल के लंबे इंतजार के बाद विदेश में जीत नसीब हुई है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कप्तान के मुकाबले उनका विदेशी मैदानों पर जीत-हार का अनुपात सबसे बेहतर है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 06, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:36 AM IST
बाबर आजम ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, असंभव को किया संभव, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
Image Credit: बाबर आजम ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास (X image)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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