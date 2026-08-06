बाबर आजम ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, असंभव को किया संभव, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट को पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीत लिया. दो मैचों की सीरीज में बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम पहला मुकाबला हारकर बैकफुट पर थी, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने शानदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया. इस टेस्ट में भले ही बाबर आजम शतक से दूर रहे गए, लेकिन बतौर कप्तान उनके नाम करिश्माई रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. किसी भी टीम के लिए घर से बाहर टेस्ट जीतना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन बाबर लगातार इस इम्तिहान में पास हो रहे हैं.