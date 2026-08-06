बाबर आजम ने बदल दिया टेस्ट क्रिकेट का इतिहास, असंभव को किया संभव, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट को पाकिस्तान ने 8 विकेट से जीत लिया. दो मैचों की सीरीज में बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम पहला मुकाबला हारकर बैकफुट पर थी, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने शानदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म किया. इस टेस्ट में भले ही बाबर आजम शतक से दूर रहे गए, लेकिन बतौर कप्तान उनके नाम करिश्माई रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. किसी भी टीम के लिए घर से बाहर टेस्ट जीतना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन बाबर लगातार इस इम्तिहान में पास हो रहे हैं.
बतौर कप्तान बाबर आजम ने ऐसा कारनामा कर दिया है, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी. भले ही वो पिछले 4 साल से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं जड़ सके हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में उन्होंने विदेश में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा.
बाबर आजम के कप्तान बनते ही पाकिस्तान को टेस्ट में तीन साल के लंबे इंतजार के बाद विदेश में जीत नसीब हुई है. पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज को उनकी दूसरी पारी में सिर्फ 117 रन पर ऑलआउट करके जीत पक्की कर ली थी. उसके बाद पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. दिलचस्प बात ये है कि विदेश में पाकिस्तान को आखिरी जीत भी बाबर के कप्तानी में ही मिली थी. शान मसूद की कप्तानी में टीम ने कभी विदेश में जीत का स्वाद नहीं चखा.
बनाम वेस्ट इंडीज 2026 (बाबर आजम)
बनाम श्रीलंका 2023 (बाबर आजम)
बनाम श्रीलंका 2023 (बाबर आजम)
बनाम श्रीलंका 2022 (बाबर आजम)
बनाम बांग्लादेश 2022 (बाबर आजम)
बनाम बांग्लादेश 2022 (बाबर आजम)
बनाम वेस्ट इंडीज 2021 (बाबर आजम)
कप्तान के तौर पर बाबर आजम की यह 12 टेस्ट मैचों में नौवीं 'अवे' जीत (घर से बाहर की जीत) थी. इस रिकॉर्ड के साथ, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कप्तान के मुकाबले उनका विदेशी मैदानों पर जीत-हार का अनुपात सबसे बेहतर है. अगर कम से कम 12 'अवे' टेस्ट मैचों के आधार पर देखा जाए, तो ये आंकड़े उन्हें खेल के कुछ सबसे मशहूर कप्तानों से भी थोड़ा आगे रखते हैं.
|कप्तान
|कार्यकाल
|मैच
|जीत
|हार
|ड्रॉ
|जीत/हार (W/L) अनुपात
|बाबर आजम
|2021–2026
|12
|9
|3
|0
|3.00
|रिची बेनो
|1959–1961
|12
|5
|2
|5
|2.50
|लेन हट्टन
|1954–1955
|12
|7
|3
|2
|2.33
|क्लाइव लॉयड
|1974–1985
|50
|23
|10
|17
|2.30
|स्टीव वॉ
|1999–2003
|25
|16
|7
|2
|2.28
बाबर आजम का 3.00 का अनुपात उन्हें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ और कई अन्य महान खिलाड़ियों से आगे रखता है. यह इस बात को दिखाता है कि भले ही उनकी अपनी बैटिंग फॉर्म में उतार-चढ़ाव रहा हो, लेकिन घर से बाहर उनकी कप्तानी कितनी असरदार रही है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 88 रन बनाए. ऐसा लग रहा था कि वो शतक के सूखे का अंत करेंगे, लेकिन वो इस स्कोर पर रन आउट हो गए. बाबर आजम ने टेस्ट में आखिरी शतक 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा था.