दांव पर सेमीफाइनल, पाकिस्तान ने बाबर आजम को किया ड्रॉप, सबसे घातक गेंदबाज को पहली बार दिया मौका

Pakistan vs Sri Lanka Playing XI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मैच में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हो रहा है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. 'करो या मरो' मैच में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव किए हैं. लगातार फ्लॉप हो रहे बाबर आजम को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं टूर्नामेंट में पहली बार घातक तेज गेंदबाज नसीम शाह को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है.

सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को किसी कीमत पर श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. इसका मतलब है कि उन्हें स्कोरबोर्ड पर रनों का पहाड़ खड़ा करना होगा. न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से आगे निकलने के लिए पाकिस्तान को ये मैच 65 रनों से जीतने की जरूरत है.

अहम मैच से बाबर आजम OUT

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा है. स्ट्राइक रेट के कारण भी उनकी जमकर आलोचना हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 25 रनों की धीमी पारी खेली थी. श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को आक्रामक रवैया अपनाना होगा. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने 'टूक-टूक' कर रन बनाने वाले बाबर आजम को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया है. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती है तो बाबर का टी20 इंटरनेशनल फ्यूचर का भी 'द एंड' हो सकता है.

नसीम शाह को पहली बार मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले तेज गेंदबाज नसीम शाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में बताए जा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला था. आखिरकार टीम मैनेजमेंट को होश आई है और श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया है. खराब फॉर्म से गुजर रहे सईम अयूब को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

