Advertisement
trendingNow13125943
Hindi Newsक्रिकेटदांव पर सेमीफाइनल, पाकिस्तान ने बाबर आजम को किया ड्रॉप, सबसे घातक गेंदबाज को पहली बार दिया मौका

दांव पर सेमीफाइनल, पाकिस्तान ने बाबर आजम को किया ड्रॉप, सबसे घातक गेंदबाज को पहली बार दिया मौका

Pakistan vs Sri Lanka Playing XI: श्रीलंका के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान ने प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव किए हैं. लगातार फ्लॉप हो रहे बाबर आजम को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं टूर्नामेंट में पहली बार घातक तेज गेंदबाज नसीम शाह को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान ने बाबर आजम को किया ड्रॉप (PHOTO- ICC)
पाकिस्तान ने बाबर आजम को किया ड्रॉप (PHOTO- ICC)

Pakistan vs Sri Lanka Playing XI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मैच में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से हो रहा है. पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. 'करो या मरो' मैच में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 3 बड़े बदलाव किए हैं. लगातार फ्लॉप हो रहे बाबर आजम को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं टूर्नामेंट में पहली बार घातक तेज गेंदबाज नसीम शाह को प्लेइंग इलेवन में जगह मिली है.

सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को किसी कीमत पर श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी. इसका मतलब है कि उन्हें स्कोरबोर्ड पर रनों का पहाड़ खड़ा करना होगा. न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से आगे निकलने के लिए पाकिस्तान को ये मैच 65 रनों से जीतने की जरूरत है.

अहम मैच से बाबर आजम OUT

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा है. स्ट्राइक रेट के कारण भी उनकी जमकर आलोचना हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों पर 25 रनों की धीमी पारी खेली थी. श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को आक्रामक रवैया अपनाना होगा. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने 'टूक-टूक' कर रन बनाने वाले बाबर आजम को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया है. अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती है तो बाबर का टी20 इंटरनेशनल फ्यूचर का भी 'द एंड' हो सकता है.

नसीम शाह को पहली बार मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले तेज गेंदबाज नसीम शाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में बताए जा रहे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला था. आखिरकार टीम मैनेजमेंट को होश आई है और श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया है. खराब फॉर्म से गुजर रहे सईम अयूब को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दसुन शनाका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

ये भी पढ़ें: 13 ओवर या 65 रन... क्या ये चमत्कार कर पाएगा पाकिस्तान? सेमीफाइनल में पहुंचने का 'मैजिकल' समीकरण

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Pakistan vs Sri Lanka

Trending news

पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?