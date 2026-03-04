T20 वर्ल्ड कप में बेइज्जती के बाद बदल गई पाकिस्तान टीम, बाबर आजम की छुट्टी... 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री, देखें पूरा स्क्वॉड

Pakistan ODI Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम को पाकिस्तान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ, जिसमें कई बड़े बदलाव हुए हैं. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी टीम का नेतृत्व करेंगे. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में 6 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज का आगाज 11 मार्च को होगा. तीनों मुकाबले ढाका के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप हुए. पाकिस्तान का सफर भी सेमीफाइनल से पहले ही समाप्त हो गया. PCB ने बड़ा फैसला लेते हुए बाबर को ODI टीम से बाहर कर दिया है. वहीं, 15 सदस्यीय स्क्वॉड में 6 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है. बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शाहीन अफरीदी टीम का नेतृत्व करेंगे.

पाकिस्तान टीम में 6 सरप्राइज एंट्री

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले साहिबजादा फरहान को अब एकदिवसीय टीम में भी जगह मिली है. उनके अलावा अब्दुल समद, माज सदाकत, मोहम्मद गाजी घोरी, साद मसूद और शमिल हुसैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. इस टीम के साथ PCB ने ये साफ संकेत दिया है कि वो अब युवाओं पर दांव लगाना चाहते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत टीम तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं.

सईम अयूब भी टीम से बाहर

तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे, वहीं मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है. बाबर आजम के अलावा युवा बल्लेबाज सईम अयूब और अनुभवी फखर जमान को भी ODI टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन

ये भी पढ़ें: SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में होगी कांटे की टक्कर, कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?