एक तरफ बाबर आजम की फिसलन, दूसरी तरफ सऊद शकील की छलांग, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

ICC Test Rankings: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को लॉर्ड्स टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद एक और बड़ा झटका लगा है. वह आईसीसी की ताजा टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप-10 से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ एक बेहद निराशाजनक मैच में दोनों पारियों को मिलाकर केवल 14 रन बनाने के कारण बाबर पांच पायदान फिसलकर 15वें स्थान पर आ गए. खास बात यह है कि लंबे समय के बाद अभी कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने टॉप-10 में वापसी की थी.
31 वर्षीय बाबर आजम ने अगस्त में वेस्टइंडीज के खिलाफ 88 और नाबाद 24 रन बनाकर पांच पायदान की छलांग लगाई थी और 10वें स्थान पर पहुंचे थे. सितंबर 2024 के बाद यह उनकी पहली बार टॉप-10 में वापसी थी, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी. लॉर्ड्स में बाबर का संघर्ष जारी रहा और पाकिस्तानी बल्लेबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह ढह गई. पहली पारी में पूरी टीम सिर्फ 110 रन पर सिमट गई और दूसरी पारी में 389 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 194 रन पर आउट हो गई. इंग्लैंड ने यह मैच 194 रनों से जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.
रैंकिंग में इस ताजा गिरावट ने बाबर आजम पर दबाव को और बढ़ा दिया है, जिन्होंने दिसंबर 2022 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगाया है. उनके शतकों का यह सूखा अब लगातार 36 पारियों तक पहुंच चुका है. लाल गेंद (रेड बॉल) के खेल में उनके फॉर्म को लेकर सवाल और ज्यादा गंभीर हो गए हैं.
एक तरफ जहां बाबर आजम को नुकसान उठाना पड़ा, वहीं लॉर्ड्स में अच्छे प्रदर्शन के बाद कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है. गेंदबाजों में मोहम्मद अब्बास को सबसे बड़ा फायदा मिला; मैच में नौ विकेट लेने की बदौलत वह 10 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, पांच विकेट लेने वाले मोहम्मद अली भी 11 स्थान ऊपर चढ़कर 81वें नंबर पर आ गए हैं. बल्लेबाजों में सऊद शकील ने शानदार छलांग लगाई है. दूसरी पारी में उनकी जुझारू 97 रनों की पारी ने उन्हें 15 पायदान ऊपर उठाकर 18वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जिससे वह बाबर के बाद पाकिस्तान के दूसरे सबसे ऊंचे रैंक वाले टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं.
इंग्लैंड में दो बड़ी हार के बाद व्यक्तिगत रैंकिंग के फायदों से पाकिस्तान टीम को ज्यादा राहत नहीं मिलेगी. अब उनका आत्मसम्मान दांव पर है और दोनों टीमें बर्मिंघम में 9 सितंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए आमने-सामने होंगी. पहले टेस्ट में पारी की हार और लॉर्ड्स में 194 रनों की शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तान को एजबेस्टन में हर हाल में दमदार वापसी करनी होगी ताकि वह सीरीज में क्लीन स्वीप (0-3 की हार) से बच सके.