एक तरफ बाबर आजम की फिसलन, दूसरी तरफ सऊद शकील की छलांग, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

एक तरफ जहां बाबर आजम को नुकसान उठाना पड़ा, वहीं लॉर्ड्स में अच्छे प्रदर्शन के बाद कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है. गेंदबाजों में मोहम्मद अब्बास को सबसे बड़ा फायदा मिला; मैच में नौ विकेट लेने की बदौलत वह 10 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, पांच विकेट लेने वाले मोहम्मद अली भी 11 स्थान ऊपर चढ़कर 81वें नंबर पर आ गए हैं. बल्लेबाजों में सऊद शकील ने शानदार छलांग लगाई है. दूसरी पारी में उनकी जुझारू 97 रनों की पारी ने उन्हें 15 पायदान ऊपर उठाकर 18वें स्थान पर पहुंचा दिया है, जिससे वह बाबर के बाद पाकिस्तान के दूसरे सबसे ऊंचे रैंक वाले टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं.