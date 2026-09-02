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एक तरफ बाबर आजम की फिसलन, दूसरी तरफ सऊद शकील की छलांग, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

ICC Test Rankings: लॉर्ड्स टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप-10 से बाहर होकर 15वें स्थान पर खिसक गए हैं. उनके साथी सऊद शकील और मोहम्मद अब्बास को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 02, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:46 PM IST
एक तरफ बाबर आजम की फिसलन, दूसरी तरफ सऊद शकील की छलांग, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फेरबदल
Image Credit: पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम. AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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