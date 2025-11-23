Babar Azam Record: बाबर आजम का आखिरकार पूरा हुआ सपना, T20I में कर ली विराट कोहली के सबसे बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

Babar Azam Record: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की तुलना हमेशा विराट कोहली से होते रही है. आखिरकार उन्होंने एक रिकॉर्ड में कोहली की बराबरी कर ली है. रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I मैच में उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की. बाबर आजम अब विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बाबर आजम ने अपने T20I करियर का 38वां अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 127वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया, जबकि कोहली के नाम 117 पारियों में 38 T20I फिफ्टी है.

अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ अपने घर पर ट्राई सीरीज खेल रही है. रविवार को रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली और इसी दौरान विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. बाबर के अलावा ओपनर साहिबजादा फरहान ने भी अर्धशतक ठोका.

T20I में सबसे ज्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड

T20I में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वालों की लिस्ट में अब बाबर आजम और विराट कोहली संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं. दोनों ने 38 बार ये कारनामा किया है. कोहली T20I से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए पाकिस्तानी बल्लेबाज के पास उनसे आगे निकलने का मौका है. इस स्पेशल लिस्ट में रोहित शर्मा 37 फिफ्टी के साथ तीसरे और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 31 अर्धशतक के साथ चौथे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर सूची में पांचवें नंबर पर हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 29 अर्धशतक जड़े हैं.

