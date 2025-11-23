Advertisement
trendingNow13015753
Hindi Newsक्रिकेट

Babar Azam Record: बाबर आजम का आखिरकार पूरा हुआ सपना, T20I में कर ली विराट कोहली के सबसे बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

Babar Azam Equals Virat Kohli Record: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

babar azam equals virat kohli record of most fifty in T20Is
babar azam equals virat kohli record of most fifty in T20Is

Babar Azam Record: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की तुलना हमेशा विराट कोहली से होते रही है. आखिरकार उन्होंने एक रिकॉर्ड में कोहली की बराबरी कर ली है. रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I मैच में उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की. बाबर आजम अब विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बाबर आजम ने अपने T20I करियर का 38वां अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 127वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया, जबकि कोहली के नाम 117 पारियों में 38 T20I फिफ्टी है.

बाबर आजम ने कर ली कोहली की बराबरी 

अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ अपने घर पर ट्राई सीरीज खेल रही है. रविवार को रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेली और इसी दौरान विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. बाबर के अलावा ओपनर साहिबजादा फरहान ने भी अर्धशतक ठोका.

Add Zee News as a Preferred Source

T20I में सबसे ज्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड 

T20I में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वालों की लिस्ट में अब बाबर आजम और विराट कोहली संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं. दोनों ने 38 बार ये कारनामा किया है. कोहली T20I से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए पाकिस्तानी बल्लेबाज के पास उनसे आगे निकलने का मौका है. इस स्पेशल लिस्ट में रोहित शर्मा 37 फिफ्टी के साथ तीसरे और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 31 अर्धशतक के साथ चौथे स्थान पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर सूची में पांचवें नंबर पर हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 29 अर्धशतक जड़े हैं.

ये भी पढ़ें: इस खिलाड़ी का क्या कसूर? आखिरी ODI में शतक और ' मैन ऑफ द मैच' जीतकर भी बाहर, गंभीर-अगरकर ने फिर दिया धोखा!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन