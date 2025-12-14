BBL: बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में भी कटवाई पाकिस्तान की नाक! हीरो बनने चले थे, हो गया बड़ा कांड

Babar Azam Debut in BBL: पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस हाथ में पॉपकॉर्न लिए टीवी सेट से चिपके हुए थे. उनके पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम ने रविवार, 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में डेब्यू किया, लेकिन बाबर ने पाक फैंस को एक बार फिर धोखा दे दिया. सिडनी सिक्सर्स की तरफ से अपना पहला मैच खेल रहे बाबर आजम पर्थ स्कोर्चर्स के खिलाफ चंद मिनटों में पवेलियन लौट गए.

यूं कहें कि BBL डेब्यू पर बाबर आजम ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी तो गलत नहीं होगा. पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्कोर्चर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. सिडनी सिक्सर्स के लिए पारी का आगाज करने उतरे बाबर आजम सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उन्हें गुमनाम गेंदबाज ब्रॉडी काउच ने अपना शिकार बनाया.

BBL डेब्यू पर बाबर आजम फ्लॉप

बाबर आजम के बिग बैश लीग में एंट्री को लेकर पाकिस्तानी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन BBL डेब्यू पर बाबर आजम ने पाक फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया. उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और बेहद खराब शॉट खेलकर मिड ऑन के फील्डर के हाथों कैच आउट किए. इस प्रदर्शन के बाद दुनियाभर में उनकी फजीहत हो रही है. फैंस ट्रोल करते हुए बोल रहे हैं कि बाबर की जगह दुनिया की किसी टी20 टीम में नहीं बनती है.

पर्थ स्कोर्चर्स ने धमाकेदार जीत से की शुरुआत

BBL 2025-26 के ओपनिंग मैच में बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर्स को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. पर्थ स्कोर्चर्स ने धमाकेदार जीत के साथ सीजन की शुरुआत की है. बारिश की वजह से 11-11 ओवर के मुकाबले में सिक्सर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रनों का स्कोर खड़ा किया. जिसके जवाब में स्कोर्चर्स ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. कूपर कोनोली ने 31 गेंदों पर 59 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 3 चौके और 5 छक्के जड़े. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

