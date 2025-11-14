आखिरकार खत्म हुआ इंतजार... जमाने बाद बाबर आजम ने ठोका शतक, बना दिया ODI करियर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Babar Azam 20th ODI Hundred: शतक का सूखा खत्म करने के साथ-साथ बाबर आजम ने इतिहास भी रच दिया. जी हां, उन्होंने अपने ODI करियर में सबसे बड़ा मिल का पत्थर हासिल किया है। बाबर अब पूर्व खिलाड़ी सईद अनवर के साथ पाकिस्तान के लिए ODI में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं
Trending Photos
Babar Azam Century: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने आखिरकार वो कारनामा कर दिया जिसके लिए वो पिछले ढाई सालों से तरस रहे थे. श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए दूसरे एकदिवसीय मैच में बाबर आजम ने शतक जड़ा. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 पारियों के लंबे इंतजार के बाद 100 का आंकड़ा क्रॉस किया है.
शतक का सूखा खत्म करने के साथ-साथ बाबर आजम ने इतिहास भी रच दिया. जी हां, उन्होंने अपने ODI करियर में सबसे बड़ा मिल का पत्थर हासिल किया है। बाबर अब पूर्व खिलाड़ी सईद अनवर के साथ पाकिस्तान के लिए ODI में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अपने 136वीं पारी में ये मुकाम हासिल किया.
बता दें कि बाबर आजम को सईद अनवर की बराबरी करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. उन्होंने आखिरी ODI सेंचुरी 2023 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ ठोकी थी. उसके बाद उनके फॉर्म में भारी गिरावट देखने को मिली और वो टीम से बाहर भी कर दिए गए थे.
वनडे में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शतक
20 - बाबर आजम
20- सईद अनवर
15- मोहम्मद यूसुफ
11-मोहम्मद हफीज
11- फखर जमान
पाकिस्तान ने सीरीज पर किया कब्जा
बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे एकदिवसीय मैच में 8 विकेट से हरा दिया. तीन मैचों की सीरीज में पाक ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा. दूसरे वनडे में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 288 रन बनाए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ दो विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. ओपनर फखर जमान ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए.