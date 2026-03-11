ODI सीरीज से ड्रॉप... बाबर आजम ने अचानक लिया बड़ा फैसला, PSL से पहले इस टूर्नामेंट से वापस लिया नाम

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की तूती एक समय दुनियाभर में बोलती थी, लेकिन अब खराब तौर उनके करियर के लिए खतरा बना हुआ है. वह लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं. यही हाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिला. बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. जिसके बाद उन्होंने अचानक बड़ा फैसला किया है.

26 मार्च से शुरू होगी PSL

पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है. बाबर आजम लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. अब उन्होंने कमबैक की तैयारी की है. बाबर ने टेक्निक में कमियों को ठीक करने पर ध्यान देने के लिए नेशनल T20 चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है. उन्हें पेशावर में चल रही नेशनल T20 चैंपियनशिप के लिए लाहौर व्हाइट्स टीम में शामिल किया गया था, लेकिन ड्रॉप होने के बाद उन्होंने इससे नाम वापस ले लिया है.

किसके साथ काम कर रहे बाबर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम कुछ कोचों के साथ काम कर रहे हैं. ये कोच कौन हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने एनडीटीवी से कहा कि बाबर और टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उन्हें नेशनल इवेंट में खेलने के बजाय अपनी "बैटिंग टेक्निक की कमियों" पर काम करना चाहिए. बाबर PSL 11 में पेशावर जालमी के लिए खेलेंगे और उनके लिए बैटिंग ओपन करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

सुपर-8 से ड्रॉप हुए थे बाबर

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को सुपर-8 मुकाबले से बाहर कर दिया गया था. वह लगातार अपना पुराना फॉर्म दोहराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. उन्होंने 2020 के बाद से PSL के अलावा कोई भी डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं खेला है. बाबर ने पिछले साल के आखिर में प्रीमियर रेड-बॉल डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में दो फर्स्ट-क्लास गेम भी छोड़ दिए थे, जबकि उस समय भी वह खराब फॉर्म से जूझ रहे थे.