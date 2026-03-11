Advertisement
trendingNow13137203
Hindi Newsक्रिकेटODI सीरीज से ड्रॉप... बाबर आजम ने अचानक लिया बड़ा फैसला, PSL से पहले इस टूर्नामेंट से वापस लिया नाम

ODI सीरीज से ड्रॉप... बाबर आजम ने अचानक लिया बड़ा फैसला, PSL से पहले इस टूर्नामेंट से वापस लिया नाम

Babar Azam: पाकिस्तान के नामी बल्लेबाज बाबर आजम का ग्राफ साल-दर-साल गिरता नजर आ रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बाबर का बल्ला नहीं चला. पाकिस्तान की टीम जल्दी बाहर हो गई. इसके बाद अब उन्होंने अचानक एक बड़ा कदम उठाया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Babar Azam (X)
Babar Azam (X)

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की तूती एक समय दुनियाभर में बोलती थी, लेकिन अब खराब तौर उनके करियर के लिए खतरा बना हुआ है. वह लगातार फिसड्डी साबित हो रहे हैं. यही हाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 में देखने को मिला. बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. जिसके बाद उन्होंने अचानक बड़ा फैसला किया है. 

26 मार्च से शुरू होगी PSL

पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है. बाबर आजम लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. अब उन्होंने कमबैक की तैयारी की है. बाबर ने टेक्निक में कमियों को ठीक करने पर ध्यान देने के लिए नेशनल T20 चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है. उन्हें पेशावर में चल रही नेशनल T20 चैंपियनशिप के लिए लाहौर व्हाइट्स टीम में शामिल किया गया था, लेकिन ड्रॉप होने के बाद उन्होंने इससे नाम वापस ले लिया है.

किसके साथ काम कर रहे बाबर?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम कुछ कोचों के साथ काम कर रहे हैं. ये कोच कौन हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने एनडीटीवी से कहा कि बाबर और टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि उन्हें नेशनल इवेंट में खेलने के बजाय अपनी "बैटिंग टेक्निक की कमियों" पर काम करना चाहिए. बाबर PSL 11 में पेशावर जालमी के लिए खेलेंगे और उनके लिए बैटिंग ओपन करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. ट्रॉफी को मंदिर-मस्जिद से जोड़ने पर भड़के गंभीर, कीर्ति आजाद को दिया करारा जवाब

सुपर-8 से ड्रॉप हुए थे बाबर

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को सुपर-8 मुकाबले से बाहर कर दिया गया था. वह लगातार अपना पुराना फॉर्म दोहराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. उन्होंने 2020 के बाद से PSL के अलावा कोई भी डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन नहीं खेला है. बाबर ने पिछले साल के आखिर में प्रीमियर रेड-बॉल डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में दो फर्स्ट-क्लास गेम भी छोड़ दिए थे, जबकि उस समय भी वह खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, थोड़ी ही देर में स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर देंगे जवाब
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, थोड़ी ही देर में स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर देंगे जवाब
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति