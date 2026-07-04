Pakistan Cricket: फिर कप्तान बनने जा रहे बाबर आजम, इस फॉर्मेट में मिलेगी कमान, Mohsin Naqvi ने कर दी हां

Babar Azam: पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी का 'म्यूजिकल चेयर' का खेल शुरू हो गया है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर से पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर इस फैसले को हरी झंडी दे दी है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है.
दिसंबर 2023 में पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी संभालने वाले शान मसूद के लिए यह सफर किसी बुरे सपने जैसा रहा है. मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान टीम का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है. मसूद की अगुवाई में पाकिस्तान ने 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से टीम को 12 मैचों में करारी हार का सामना करना पड़ा.
इसी साल मई में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के दौरे पर गई थी, जहां मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप (2-0) कर दिया. इस शर्मनाक हार के बाद से ही मसूद को हटाने की मांग तेज हो गई थी.
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों और टीम के खिलाड़ियों का मानना है कि टेस्ट टीम को दोबारा पटरी पर लाने के लिए बाबर आजम ही सबसे सही विकल्प हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बचे हुए मैचों को देखते हुए बोर्ड बाबर को जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लगातार मिल रही हार और खराब फॉर्म से शान मसूद खुद भी काफी निराश हैं. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा साइकल के बाद कप्तानी छोड़कर पीसीबी (PCB) में ही 'डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स' जैसी प्रशासनिक भूमिका संभाल सकते हैं, जिसका ऑफर उन्हें खुद बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से मिला है.
यह पहला मौका नहीं है जब बाबर की कप्तानी में वापसी हो रही है. इससे पहले वे 2019 से 2023 के बीच तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, लेकिन भारत में हुए 2023 वनडे वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी. इसके बाद उन्हें 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए दोबारा व्हाइट-बॉल (सीमित ओवर) का कप्तान बनाया गया, पर वहां भी ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट में बाबर आजम की वापसी पाकिस्तान टीम के इस फ्लॉप शो को रोक पाती है या नहीं.
बाबर आजम इससे पहले नवंबर 2020 से अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान रह चुके हैं, और उनके नेतृत्व में टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा था. उनके पिछले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने 20 टेस्ट मैचों में से 10 में जीत दर्ज की थी, जबकि सिर्फ 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी जीती थीं. अब बोर्ड को उम्मीद है कि बाबर की वापसी से पाकिस्तान की टेस्ट टीम एक बार फिर जीत की पटरी पर लौट आएगी.