'सिर्फ मुंह उठाकर शॉट नहीं मार सकते'....प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस सवाल पर भड़क उठे बाबर आजम? निकाल दी पूरी भड़ास

Babar Azam: इन दिनों पाकिस्तान में पीएसएल का 11वां सीजन चल रहा है. इस सीजन में बाबर आजम की टीम दमदार फॉर्म में है. टीम 6 में से 5 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है. इसके बाद भी कप्तान बाबर आजम आलोचकों के निशाने पर हैं. वजह है उनका कम स्ट्राइक रेट. 13 अप्रैल यानी सोमवार को बाबर की टीम ने मुल्तान सुल्तांस टीम को 24 रनों से हरा दिया. इस जीत के बाद भी कप्तान बाबर आजम अपने स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं. उन्होंने मैच में 20 गेंदों में मात्र 18 रन बनाए.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बाबर आजम स्ट्राइक रेट को लेकर किए गए सवाल पर भड़क गए. उन्होंने दो-टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया कि टी20 क्रिकेट सिर्फ अंधाधुंध शॉट मारने का खेल नहीं है. उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शैली का बचाव करते हुए स्ट्राइक रेट पर होने वाले शोर को लेकर अपनी बात रखी.

आखिर क्या बोले बाबर आजम?

स्ट्राइक रेट और बल्लेबाजी के तरीके पर पूछे गए सवाल के जवाब में बाबर आजम ने कहा, 'आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, विपक्षी टीम भी अपना होमवर्क करके आती है. आप अपनी पसंद के शॉट खुलकर नहीं मार सकते (आप मुंह उठाकर शॉट्स नहीं मार सकते). किसी अच्छे दिन चीजें आपके पक्ष में क्लिक करेंगी, अन्यथा आपको इसके लिए (कड़ी) मेहनत करनी होगी.'

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बाबर ने ऐसे किया खुद का बचाव

बाबर आजम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि, 'आपको अलग-अलग नंबरों पर अलग-अलग तरीके से खेलना होता है. उस समय किस तरह के गार्ड के साथ खेलना है, आपको स्कोरबोर्ड भी देखना होता है, और स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा उपद्रव (Fuss) पैदा करता है. मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले परिस्थितियों का आकलन करना होगा. आपको यह आकलन करना होगा कि हर दिन विकेट एक जैसा नहीं होता है, हर दिन आप एक ही तरह से नहीं खेल सकते.'

इस सीजन तीसरे टॉप रन स्कोरर हैं बाबर

स्ट्राइक रेट को लेकर हो रही आलोचनाओं के बावजूद बाबर आजम पीएसएल 2026 में अपनी टीम के लिए बेहद अहम बैटर साबित हो रहे हैं. उन्होंने 5 पारियों में 230 रन बनाए हैं. वह 57.50 की औसत के साथ ग्रीन कैप की रेस में तीसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे उनके ही साथी कुसल मेंडिस (309 रन) और मुल्तान सुल्तांस के साहिबजादा फरहान (249 रन) हैं.

टी20 में कैसा है बाबर आजम का स्ट्राइक रेट?

ओवरऑल टी20 करियर में बाबर आजम ने अब तक 353 मैचों में 42.13 की औसत से कुल 12,135 रन बनाए हैं. इसमें 11 शतक और 99 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने टी20 करियर में 128.35 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बाबर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. उन्होंने 145 मैचों में 128.02 के स्ट्राइक रेट से कुल 4596 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 39 अर्धशतक शामिल हैं.

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