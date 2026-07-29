बाबर आजम के साथ हुआ 'लगान' वाला कांड! लेना चाहते थे एक रन, फील्डर ने जानबूझकर दिया चौका, मिलेगी सजा?

Pakistan vs West Indies: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रनों से रौंद दिया. त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के सामने 211 रनों का लक्ष्य था, लेकिन बाबर आजम की टीम सिर्फ 120 रनों पर ढेर हो गई. दो मैचों की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है.
इस मैच में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब बाबर आजम के एक शॉट को वेस्टइंडीज के फील्डर ने जानबूझकर चौका जाने दिया. सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो रही है और फैंस इस प्रयास पर सवाल उठा रहे हैं. लोगों का सवाल है कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जेडन सील्स ने आखिर ऐसा क्यों किया?
ये मजेदार घटना पाकिस्तान की दूसरी पारी के 31वें ओवर में हुई. 9 विकेट गिर चुके थे और बाबर आजम का साथ देने के लिए कोई बल्लेबाज मौजूद नहीं था. दूसरे छोर पर 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास थे. शमार जोसेफ की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने लेग साइड की दिशा में शॉट खेला. उनका मंसूबा सिर्फ एक रन लेने का था, ताकि वो अगले ओवर में खुद स्ट्राइक ले सकें. हालांकि, जेडन सील्स ने बाबर के मंसूबे पर पानी फेर दिया. वो गेंद के पास पहुंच चुके थे और आसानी से बॉल पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चौका जाने दिया. वो चाहते थे कि अगले ओवर में मोहम्मद अब्बास स्ट्राइक पर रहे.
सोशल मीडिया पर फैंस इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. ज्यादातर बवाल पाकिस्तानी फैंस मचा रहे हैं. उनका कहना है कि जेडन सील्स ने जानबूझकर ऐसा किया और उन्होंने खेल भावना का उल्लंघन किया है. कुछ फैंस तो उनपर जुर्माना लगाने की अपील कर रहे हैं. हालांकि, ऐसा नहीं होने वाला है. जेडन सील्स ने जो किया, उसे क्रिकेट की भाषा में टैक्टिकल चालाकी कहते हैं. आईसीसी के नियम के अनुसार अगर वो बिना हाथ में गेंद लिए थ्रो करने की एक्टिंग करते, तब उन्हें सजा मिलती, लेकिन उन्होंने गेंद को चौका जाने दिया. ये नजारा देखकर भारतीय फैंस को फिल्म 'लगान' की याद आ गई. जहां, भुवन (आमिर खान) के साथ भी इंग्लिश कप्तान ने यही किया था.
दूसरी पारी में बाबर आजम ने अकेले वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से लड़ाई लड़ी और नाबाद 58 रन बनाए. हालांकि, उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला और पाकिस्तान ये मैच 90 रन से हार गया. अब दूसरे टेस्ट में बाबर एंड कंपनी सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.