बाबर आजम के साथ हुआ 'लगान' वाला कांड! लेना चाहते थे एक रन, फील्डर ने जानबूझकर दिया चौका, मिलेगी सजा?

सोशल मीडिया पर फैंस इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. ज्यादातर बवाल पाकिस्तानी फैंस मचा रहे हैं. उनका कहना है कि जेडन सील्स ने जानबूझकर ऐसा किया और उन्होंने खेल भावना का उल्लंघन किया है. कुछ फैंस तो उनपर जुर्माना लगाने की अपील कर रहे हैं. हालांकि, ऐसा नहीं होने वाला है. जेडन सील्स ने जो किया, उसे क्रिकेट की भाषा में टैक्टिकल चालाकी कहते हैं. आईसीसी के नियम के अनुसार अगर वो बिना हाथ में गेंद लिए थ्रो करने की एक्टिंग करते, तब उन्हें सजा मिलती, लेकिन उन्होंने गेंद को चौका जाने दिया. ये नजारा देखकर भारतीय फैंस को फिल्म 'लगान' की याद आ गई. जहां, भुवन (आमिर खान) के साथ भी इंग्लिश कप्तान ने यही किया था.