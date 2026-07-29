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बाबर आजम के साथ हुआ 'लगान' वाला कांड! लेना चाहते थे एक रन, फील्डर ने जानबूझकर दिया चौका, मिलेगी सजा?

Pakistan vs West Indies: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ने 'लगान'वाला कांड कर दिया. वो सिर्फ एक रन लेना चाहते थे, लेकिन जेडन सील्स ने जानबूझकर चौका जाने दिया. जानें आखिर ऐसा क्यों किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 29, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:31 PM IST
बाबर आजम के साथ हुआ 'लगान' वाला कांड! लेना चाहते थे एक रन, फील्डर ने जानबूझकर दिया चौका, मिलेगी सजा?
Image Credit: बाबर आजम के साथ हुआ &#039;लगान&#039; वाला कांड (Screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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