शतक के लिए फिर तड़पे बाबर आजम, 4 साल का इंतजार नहीं हुआ खत्म, पास पहुंचकर हो गए रन आउट

Babar Azam Missed Century: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम करीब चार साल में अपना पहला टेस्ट शतक लगाने से बेहद करीब आकर चूक गए. वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन यह स्टार बल्लेबाज 88 रन पर आउट हो गया. बाबर ने क्रीज पर शानदार इरादा दिखाया और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. उनका पिछला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट शतक दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था.
टेस्ट क्रिकेट में यह 7वीं बार था जब बाबर आजम रन आउट होकर पवेलियन लौटे. उनके रन आउट होने का सिलसिला 2018 में शुरू हुआ था. इस बार का रन आउट उनके लिए काफी दर्दनाक साबित हुआ. वह 75वें ओवर में ब्रैंडन किंग के थ्रो पर रन आउट हो गए. बाबर ने 147 गेंद की पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया. उनके रन आउट होने के बाद ब्रैंडन किंग भी चोटिल होकर स्ट्रेचर पर बाहर चले गए.
7वीं बार बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में रन आउट
आयरलैंड के खिलाफ रन आउट (2018)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन आउट (2018)
न्यूजीलैंड के खिलाफ रन आउट (2018)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन आउट (2022)
इंग्लैंड के खिलाफ रन आउट (2022)
न्यूजीलैंड के खिलाफ रन आउट (2023)
वेस्टइंडीज के खिलाफ रन आउट (2026)
वेस्टइंडीज की पहली पारी के 344 रनों के जवाब में पाकिस्तान ने जोरदार पलटवार किया. जब बाबर बल्लेबाजी के लिए आए, तब पाकिस्तान 98/2 के स्कोर पर था. उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 183 रनों की विशाल साझेदारी की, जिसमें शफीक ने शानदार शतक जड़ा. दूसरे दिन 86 रन पर नाबाद रहने के बाद, बाबर तीसरे दिन की सुबह एक गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए. सीरीज के पहले मैच में नाबाद 58 रन बनाने के बाद यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था.
Babar Azam got run out because of his own mistake, but ended up showing his frustration at Abdullah.
Brandon king injured after brilliant throw pic.twitter.com/T5i4HWLejc
— Cricket Room August 4, 2026
बाबर आजम के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 9 शतकों के अलावा 33 अर्धशतक दर्ज हैं. उन्होंने अब तक 64 मैचों (117 पारियों) में 43.45 की औसत से 4,650 रन पूरे कर लिए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ बाबर का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है, जहां उन्होंने 10 टेस्ट में 37.23 की औसत से 633 रन बनाए हैं. यह इस फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के विरुद्ध उनका सातवां अर्धशतक था.