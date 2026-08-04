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शतक के लिए फिर तड़पे बाबर आजम, 4 साल का इंतजार नहीं हुआ खत्म, पास पहुंचकर हो गए रन आउट

Babar Azam Missed Century: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक से चूक गए. वह पहली पारी में मैच के तीसरे दिन 88 रन पर रन आउट हो गए. बाबर सातवीं बार टेस्ट क्रिकेट में रन आउट होकर पवेलियन लौटे हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 04, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:00 PM IST
शतक के लिए फिर तड़पे बाबर आजम, 4 साल का इंतजार नहीं हुआ खत्म, पास पहुंचकर हो गए रन आउट
Image Credit: बाबर आजम शतक से चूक गए.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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