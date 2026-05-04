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Hindi Newsक्रिकेटPSL फाइनल में बड़ी अनहोनी, बाबर आजम से हो गई चूक, इतिहास रचने से रह गए सिर्फ एक कदम दूर

PSL फाइनल में बड़ी अनहोनी, बाबर आजम से हो गई चूक, इतिहास रचने से रह गए सिर्फ एक कदम दूर

PSL 2026: बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जालमी टीम ने रविवार को खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर PSL 2026 का खिताब जीता है. पेशावर जालमी ने भले ही यह PSL का खिताब जीत लिया, लेकिन उसके कप्तान बाबर आजम के साथ फाइनल मैच में बड़ी अनहोनी हो गई. महज 1 रन से बाबर आजम इतिहास रचने से चूक गए. हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ PSL फाइनल मैच में बाबर आजम पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 04, 2026, 08:30 AM IST
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PSL फाइनल में बड़ी अनहोनी, बाबर आजम से हो गई चूक, इतिहास रचने से रह गए सिर्फ एक कदम दूर

PSL 2026: बाबर आजम की कप्तानी वाली पेशावर जालमी टीम ने रविवार को खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर PSL 2026 का खिताब जीता है. पेशावर जालमी ने भले ही यह PSL का खिताब जीत लिया, लेकिन उसके कप्तान बाबर आजम के साथ फाइनल मैच में बड़ी अनहोनी हो गई. महज 1 रन से बाबर आजम इतिहास रचने से चूक गए. हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ PSL फाइनल मैच में बाबर आजम पहली ही गेंद पर गोल्डन डक पर आउट हो गए.

बाबर आजम से हो गई चूक

बाबर आजम के हाथ से एक ही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका महज एक रन से चला गया. PSL फाइनल 2026 में उतरते ही बाबर आजम को फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ एक रन की जरूरत थी. फखर जमान ने PSL 2022 सीजन में लाहौर कलंदर्स के लिए 588 रन बनाए थे. बाबर आजम ने इस PSL 2026 सीजन में 588 रन बनाए थे. बाबर आजम एक रन और बना लेते तो वह एक ही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ देते.

बाबर आजम का PSL 2026 में प्रदर्शन

बाबर आजम ने PSL 2026 टूर्नामेंट के दौरान अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म वापस पा ली थी. PSL 2026 के पहले 10 मैचों में, बाबर आजम ने 3 अर्धशतक और 2 शतक लगाते हुए 84 की शानदार औसत से कुल 588 रन बनाए थे. हालांकि, फाइनल मैच में वह ऐतिहासिक पल नहीं आया, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ही ओवर में मोहम्मद अली की गेंद पर बाबर आजम के बल्ले का किनारा लगा और वे बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए.

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588 रन बनाकर टूर्नामेंट खत्म किया

PSL 2026 के फाइनल में इस निराशा के बावजूद बाबर आजम के इस सीजन में रिकॉर्ड्स बेहतरीन रहे. बाबर आजम ने 11 पारियों में 73.5 की औसत और 145.90 के स्ट्राइक रेट से कुल 588 रन बनाकर टूर्नामेंट खत्म किया. इस दौरान उन्होंने 60 चौके और 15 छक्के लगाए. यह उनके करियर में तीसरी बार था, जब उन्होंने PSL के किसी एक सीजन में 550 रनों का आंकड़ा पार किया हो. इससे पहले बाबर आजम 2021 और 2024 में भी यह कारनामा कर चुके थे. बाबर PSL के इतिहास में दूसरे ऐसे बल्लेबाज भी बन गए, जिन्होंने किसी एक ही सीजन में दो शतक जड़े हों, उनसे पहले 2024 में उस्मान खान ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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