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PAK vs WI: आज पूरी होगी बाबर आजम की 43 महीनों की मन्नत, विदेश में 4 साल बाद कर पाएंगे ऐसा करिश्मा?

Pakistan vs West Indies 2nd Test: बाबर आजम अपने टेस्ट शतकों का सूखा खत्म करने के बेहद करीब हैं. पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दूसरे दिन अब्दुल्ला शफीक के शानदार शतक और बाबर की धैर्यपूर्ण पारी ने पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. अब आज बाबर अपना शतक पूरा कर सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 04, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:12 PM IST
PAK vs WI: आज पूरी होगी बाबर आजम की 43 महीनों की मन्नत, विदेश में 4 साल बाद कर पाएंगे ऐसा करिश्मा?
Image Credit: बाबर आजम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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