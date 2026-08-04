PAK vs WI: आज पूरी होगी बाबर आजम की 43 महीनों की मन्नत, विदेश में 4 साल बाद कर पाएंगे ऐसा करिश्मा?

Pakistan vs West Indies Test Series: पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक का बल्ला जमकर चला है. पहली पारी में दूसरे दिन अब्दुल्ला शफीक ने नाबाद 107 रन और बाबर आजम ने नाबाद 86 रन बनाए. दोनों की 168 रनों की अटूट साझेदारी ने पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के स्कोर के करीब पहुंचा दिया है. बाबर की टीम अब पहली पारी में केवल 78 रन पीछे है.
बाबर आजम दिसंबर 2022 के बाद से अपने पहले टेस्ट शतक से महज 14 रन दूर हैं. वह तीसरे दिन 86 रन पर अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे. वह 43 महीनों से टेस्ट में शतक नहीं लगा पाए हैं. अगर वह शतक लगाने में कामयाब हो पाते हैं तो 4 साल के बाद विदेशी जमीन पर ऐसा कर पाएंगे. बाबर ने पिछला शतक दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 161 रन बनाए थे. विदेश की बात करें तो उन्होंने जुलाई 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में सैकड़ा जड़ा था.
Pakistan close the gap after a strong showing on Day 2 of the second #WTC27 Test against the West Indies
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— ICC (@ICC) August 4, 2026
अब्दुल्ला शफीक ने दिन के खेल के अंतिम सत्र में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया और वह 185 गेंदों में 10 चौकों और दो छक्कों की मदद से 107 रन बनाकर नाबाद लौटे. गौरतलब है कि शफीक मूल रूप से इस दौरे का हिस्सा नहीं थे. उन्हें सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला फजल की पीठ की चोट के बाद कवर के रूप में टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने पारी को बखूबी संभाले रखा.
बाबर आजम के लिए 14 का अंक बेहद महत्वपूर्ण है. उनका आखिरी टेस्ट शतक दिसंबर 2022 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था. इस मैच में वह कप्तानी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, क्योंकि नियमित कप्तान शान मसूद उंगली के फ्रैक्चर के कारण बाहर हो गए हैं. सोमवार को बाबर का एक धैर्यपूर्ण अवतार दिखा, जहां उन्होंने और शफीक ने बिना कोई विकेट गंवाए दो सत्र बल्लेबाजी की.
वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 344 रन बनाए, जिसमें कप्तान रोस्टन चेस के 70 और जस्टिन ग्रीव्स के 73 रन शामिल थे. पाकिस्तान की ओर से साजिद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 85 रन देकर 4 विकेट झटके. पिच खेल के दूसरे दिन से ही टर्न ले रही है, लेकिन शफीक और बाबर की बल्लेबाजी ने इस चुनौतीपूर्ण स्कोर को भी साधारण बना दिया है. वेस्टइंडीज इस समय दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है. उसके लिए यह मैच ड्रॉ कराना भी 26 साल बाद पाकिस्तान पर सीरीज जीत सुनिश्चित कर देगा.