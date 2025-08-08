वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजेगा बाबर आजम का नाम, ODI में यह महारिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक महारिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं. बाबर आजम के पास पाकिस्तान के महान ओपनर सईद अनवर का महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है. तीन टी20 मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. इसकी शुरुआत 8 अगस्त से हो रही है.

वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजेगा बाबर आजम का नाम

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम इस सीरीज में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. बाबर आजम को वर्तमान समय का पाकिस्तान का श्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है. 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के बाद से उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन और शतक बनाए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाबर के पास पाकिस्तान के श्रेष्ठतम ओपनर्स में शुमार सईद अनवर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. सईद अनवर पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. सईद अनवर ने अपने करियर में 20 शतक लगाए.

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज

1. सईद अनवर - 247 मैचों में 20 शतक

2. बाबर आजम - 131 मैचों में 19 शतक

3. मोहम्मद यूसुफ - 281 मैचों में 15 शतक

4. फखर जमान - 82 मैचों में 11 शतक

5. मोहम्मद हफीज - 218 मैचों में 11 शतक

पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन?

बाबर आजम वनडे में 19 शतक लगा चुके हैं. अगर तीन वनडे मैचों की सीरीज में वह दो और शतक लगा लेते हैं, तो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाकिस्तान की तरफ से वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. 2015 में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले बाबर आजम ने 131 वनडे की 128 पारी में 19 शतक और 37 अर्धशतक लगाते हुए 6,235 रन बनाए हैं. वह सईद अनवर के बाद पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

सईद अनवर ने 194 रन की पारी खेली थी

सईद अनवर के वनडे करियर पर गौर करें तो बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 1989 से लेकर 2003 के बीच 247 वनडे मैचों की 244 पारियों में 20 शतक और 43 अर्धशतक लगाते हुए 8,824 रन बनाए. सईद अनवर ने 21 मई 1997 को 194 रन की पारी खेली थी. 2010 तक वनडे क्रिकेट की यह सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी. 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन की पारी खेल अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा था. यह वनडे का पहला दोहरा शतक था.