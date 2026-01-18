Advertisement
trendingNow13078616
Hindi Newsक्रिकेटबाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक! OUT हुए तो क्यों खुश हुए स्टीव स्मिथ? वजह ही कुछ ऐसी है

बाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक! OUT हुए तो क्यों खुश हुए स्टीव स्मिथ? वजह ही कुछ ऐसी है

Babar Azam: स्लो बैटिंग के कारण दुनियाभर में मजाक बने बाबर आजम अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. यही वजह है कि BBL 2025-26 में रविवार को जब वो आउट हुए तो दूसरे छोर पर खड़े स्टीव स्मिथ ने राहत की सांस ली.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 18, 2026, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक!
बाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक!

Babar Azam: ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग 2025-26 में बाबर आजम के कारण पाकिस्तान की जमकर फजीहत हो रही है. ये सिलसिला रविवार (18 जनवरी) को भी बरकरार रहा. पिछले मैच में स्टीव स्मिथ ने बाबर का सरेआम मजाक उड़ाया था और सिंगल लेने से मना कर दिया था. स्लो बैटिंग के कारण दुनियाभर में मजाक बने बाबर आजम अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. यही वजह है कि रविवार को जब वो आउट हुए तो दूसरे छोर पर खड़े स्टीव स्मिथ ने राहत की सांस ली.

BBL 2025-26 के 40वें मैच में सिडनी सिक्सर्स का सामना ब्रिस्बेन हीट से हुआ. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला अहम था, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफायर में पहुंचती. ब्रिस्बेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 171 रन बनाया. लक्ष्य मुश्किल था इसलिए सिडनी सिक्सर्स को तेज शुरुआत की दरकार थी, लेकिन जब बाबर आजम क्रीज पर हों तो विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी.

बाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक

Add Zee News as a Preferred Source

172 रनों का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स के लिए स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ओपनिंग करने उतरे. पिछले मैच में जो हुआ, उसकी वजह से करोड़ों फैंस की नजर दोनों पर थी. स्मिथ ने तेज शुरुआत की और पहले ओवर में ही 2 चौके जड़ दिए. इस ओवर में कुल 15 रन बने. अगले ओवर में बाबर आजम स्ट्राइक पर आए और कछुए की चाल से खेलने लगे. 7 गेंद बर्बाद करने के बाद वो 8वीं बॉल पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए. पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 14.3 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 गेंदों पर 1 रन बनाए.

आउट हुए बाबर तो स्मिथ ने ली राहत की सांस

बहुत कम बार ऐसा होता है, जब कोई बल्लेबाज आउट हो और दूसरे छोर पर खड़ा साथी बैटर उसके आउट होने से परेशान नहीं बल्कि राहत की सांस ले. बाबर आजम के साथ ऐसा ही हुआ. 8 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुए तो स्मिथ को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ. बाबर के आउट होने के बाद उन्होंने रन गति को तेज किया और फिर मिडल ओवरों में सैम करन ने धमाकेदार 53 रन बनाकर सिडनी सिक्सर्स को जीत दिला दी. स्मिथ ने इस मैच में 40 गेंदों पर 54 रन बनाए.

ये भी पढ़ें: NZ के 'रन मशीन'  मिचेल के बाद फिलिप्स ने मचाया कोहराम, 83 गेंदों पर जड़ा धमाकेदार शतक, विकेट के लिए तरस रहा भारत

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं