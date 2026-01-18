बाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक! OUT हुए तो क्यों खुश हुए स्टीव स्मिथ? वजह ही कुछ ऐसी है

Babar Azam: ऑस्ट्रेलिया में चल रहे बिग बैश लीग 2025-26 में बाबर आजम के कारण पाकिस्तान की जमकर फजीहत हो रही है. ये सिलसिला रविवार (18 जनवरी) को भी बरकरार रहा. पिछले मैच में स्टीव स्मिथ ने बाबर का सरेआम मजाक उड़ाया था और सिंगल लेने से मना कर दिया था. स्लो बैटिंग के कारण दुनियाभर में मजाक बने बाबर आजम अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. यही वजह है कि रविवार को जब वो आउट हुए तो दूसरे छोर पर खड़े स्टीव स्मिथ ने राहत की सांस ली.

BBL 2025-26 के 40वें मैच में सिडनी सिक्सर्स का सामना ब्रिस्बेन हीट से हुआ. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला अहम था, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफायर में पहुंचती. ब्रिस्बेन हीट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 171 रन बनाया. लक्ष्य मुश्किल था इसलिए सिडनी सिक्सर्स को तेज शुरुआत की दरकार थी, लेकिन जब बाबर आजम क्रीज पर हों तो विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी.

बाबर आजम ने फिर कटवाई पाकिस्तान की नाक

172 रनों का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स के लिए स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ओपनिंग करने उतरे. पिछले मैच में जो हुआ, उसकी वजह से करोड़ों फैंस की नजर दोनों पर थी. स्मिथ ने तेज शुरुआत की और पहले ओवर में ही 2 चौके जड़ दिए. इस ओवर में कुल 15 रन बने. अगले ओवर में बाबर आजम स्ट्राइक पर आए और कछुए की चाल से खेलने लगे. 7 गेंद बर्बाद करने के बाद वो 8वीं बॉल पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए. पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 14.3 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 गेंदों पर 1 रन बनाए.

आउट हुए बाबर तो स्मिथ ने ली राहत की सांस

बहुत कम बार ऐसा होता है, जब कोई बल्लेबाज आउट हो और दूसरे छोर पर खड़ा साथी बैटर उसके आउट होने से परेशान नहीं बल्कि राहत की सांस ले. बाबर आजम के साथ ऐसा ही हुआ. 8 गेंद पर 1 रन बनाने के बाद जब वो आउट हुए तो स्मिथ को बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ. बाबर के आउट होने के बाद उन्होंने रन गति को तेज किया और फिर मिडल ओवरों में सैम करन ने धमाकेदार 53 रन बनाकर सिडनी सिक्सर्स को जीत दिला दी. स्मिथ ने इस मैच में 40 गेंदों पर 54 रन बनाए.

