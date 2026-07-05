पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल, बाबर आजम को फिर मिली टेस्ट कप्तानी, शान मसूद का कट गया पत्ता

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है. बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी मिली है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को फिर से टेस्ट कप्तान बनाया गया है. बाबर आजम, शान मसूद की जगह लेंगे और वेस्टइंडीज में 25 जुलाई से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे. यह टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) का हिस्सा है.
इसके बाद, मौजूदा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल के तहत ही 19 अगस्त से पाकिस्तान को इंग्लैंड का 3 टेस्ट मैचों का दौरा भी करना है. पाकिस्तान टीम में चार ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है, जिसमें अनकैप्ड खिलाड़ी लेफ्ट-आर्म स्पिनर अली उस्मान, बल्लेबाज मुहम्मद अवैस जफर, तेज गेंदबाज उबैद शाह और विकेटकीपर बल्लेबाज मुहम्मद गाजी गोरी शामिल हैं. वहीं, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए सऊद शकील को भी पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें दौरे से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. पाकिस्तान मौजूदा समय में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की स्टैंडिंग में नौवें स्थान पर है.
पाकिस्तान का टेस्ट कप्तानी वापस बाबर आजम को सौंपने का फैसला शायद यह दिखाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ठोस विकल्प मौजूद नहीं था. साल 2023 में कप्तान का पद छोड़ने के बाद से बाबर आजम का प्रदर्शन सभी फॉर्मेट में लगातार खराब रहा है. शान मसूद के कार्यकाल में टेस्ट मैचों में बाबर आजम का औसत 27 से थोड़ा ही ज्यादा रहा है. पाकिस्तान के स्टार ओपनर शान मसूद का टेस्ट कप्तान के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया. मई में बांग्लादेश के खिलाफ 0-2 से मिली हार के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व कप्तान बाबर आजम को फिर से कप्तानी सौंप दी गई.
पाकिस्तान के हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि शान मसूद को हटाने का फैसला टीम की लगातार हार और मुश्किल स्थिति से उबरने में बार-बार नाकाम रहने की वजह से लिया गया. आकिब जावेद ने कहा, 'हमने (शान मसूद की कप्तानी में) कई करीबी टेस्ट मैच देखे, लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया. जैसे सेंचुरियन टेस्ट में, दक्षिण अफ्रीका के नंबर 10 पर खेलने वाले दो बल्लेबाजों ने 51 रन की साझेदारी की.' आकिब जावेद ने आगे कहा, 'मैच हमारी पकड़ में था. मुल्तान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम आसानी से हार गई. मैच को जीत तक ले जाने की जिम्मेदारी कप्तान की होती है.'
बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह
बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील (फिटनेस पर निर्भर), शान मसूद, उबैद शाह.