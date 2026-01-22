बिग बैश लीग से अचानक बाहर कैसे हुए बाबर आजम? सामने आ गया ये बड़ा कारण, इस टूर्नामेंट से जुड़े तार

Advertisement
बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स के साथ बिग बैश लीग का सफर गुरुवार को अचानक खत्म हो गया. बाबर आजम बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ चैलेंजर मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुला लिया गया है.

Jan 22, 2026
बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स के साथ बिग बैश लीग का सफर गुरुवार को अचानक खत्म हो गया. बाबर आजम बिग बैश लीग (BBL) में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ चैलेंजर मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुला लिया गया है. बाबर आजम आने वाले इंटरनेशनल मैचों की तैयारी के लिए वापस पाकिस्तान लौट गए. बाबर आजम को टीम से बाहर करने की मांग हो रही थी.

बिग बैश लीग से अचानक बाहर कैसे हुए बाबर आजम?

हाल ही में बाबर आजम विवादों में घिर गए थे, जब स्टीव स्मिथ ने सिडनी थंडर के खिलाफ मैच के दौरान एक रन लेने से मना कर दिया था. उस समय बाबर आजम बहुत गुस्से में थे और सिक्सर्स के कप्तान मोइसेस हेनरिक्स ने भी बाद में माना कि उनके साथ मामला सुलझाने में कुछ दिन लग गए. इसके बावजूद बिग बैश लीग में बाबर आजम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वह 11 पारियों में सिर्फ 202 रन बना पाए, जिसमें उनका औसत 22.44 और स्ट्राइक रेट 103.06 रहा. बाबर आजम के खाते में दो हाफ सेंचुरी शामिल हैं. 11 में से पांच पारियों में बाबर आजम सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो गए थे.

सामने आ गया ये बड़ा कारण

सिडनी सिक्सर्स ने सोशल मीडिया हैंडल (x) पर लिखा, 'धन्यवाद, बाबर. आने वाले इंटरनेशनल मैचों से पहले बाबर आजम को पाकिस्तान के नेशनल कैंप में शामिल होने के लिए वापस बुलाया गया है. बाबर आजम BBL 15 के आखिरी चरण के मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.' टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन T20I मैच खेलने हैं और बाबर आजम 29 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज से पहले नेशनल कैंप में शामिल होंगे.

बाबर आजम ने सिक्सर्स को कहा शुक्रिया

इससे यह भी लगभग पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में चुना जाएगा. बाबर आजम जो काफी धूमधाम से सिक्सर्स में शामिल हुए थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने छोटे से समय के दौरान मिले सपोर्ट के लिए फ्रेंचाइजी, अपने टीम के साथियों और समर्थकों को धन्यवाद दिया. उन्होंने माना कि नेशनल ड्यूटी की वजह से उन्हें जल्दी जाना पड़ा, लेकिन कहा कि यह अनुभव उनके साथ रहेगा.

