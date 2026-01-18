Advertisement
trendingNow13078746
Hindi Newsक्रिकेटअब बाबर आजम की बारी? स्मिथ ने टपकाया आसान कैच तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऐसा क्या किया? VIDEO मिनटों में वायरल

अब बाबर आजम की बारी? स्मिथ ने टपकाया आसान कैच तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऐसा क्या किया? VIDEO मिनटों में वायरल

BBL में एक ही टीम के लिए खेलने के बावजूद बाबर आजम ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से नाराज दिखे थे. हालांकि, लगता है रविवार को दोनों के बीच दुश्मनी दोबारा दोस्ती में तब्दील हो गई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां देख सकते हैं कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच में स्मिथ ने एक आसान कैच टपका दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बाबर आजम की बारी? स्मिथ ने टपकाया आसान कैच तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऐसा क्या किया? VIDEO मिनटों में वायरल

BBL 2025-26: बिग बैश लीग 2025-26 में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम स्लो बैटिंग के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं. सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे बाबर का पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर स्टीव स्मिथ ने सरेआम मजाक बना दिया था. पाकिस्तानी बल्लेबाज की स्लो बैटिंग से परेशान होकर स्मिथ ने आखिरी गेंद पर स्ट्राइक लेने से इनकार कर दिया और फिर बल्ले से कोहराम मचाते हुए अगले ओवर में 4 छक्के सहित 32 रन ठोक दिए थे. हालांकि, बाबर आजम आउट होने के बाद काफी गुस्से में दिखे थे.

BBL में एक ही टीम के लिए खेलने के बावजूद बाबर आजम ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से नाराज दिखे थे. हालांकि, लगता है रविवार को दोनों के बीच दुश्मनी दोबारा दोस्ती में तब्दील हो गई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां देख सकते हैं कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ मैच में स्मिथ ने एक आसान कैच टपका दिया.

बाबर आजम ने जीता दिल 

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, रविवार (18 जनवरी) को ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ अहम मैच में स्टीव स्मिथ से बड़ी गलती हो गई. आमतौर पर वो शानदार फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने पॉइंट्स की दिशा में एक आसान कैच टपका दिया. इसके बाद बाबर आजम जल्दी से उनके पास आते दिखे. पहले तो ऐसा लगा कि बाबर को अपमान का बदला लेने का मौका मिल गया है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने अंदाज से दिल जीत लिया. वो स्मिथ के पास गए और उनका हौसला बढ़ाते हुए हाथ मिलाया. बाबर आजम के इस बदले मिजाज को देखकर कंगारू खिलाड़ी भी हैरान हो गए. 

 सिडनी सिक्सर्स ने जीता मैच

बिग बैश लीग में रविवार को ब्रिसबेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच गाबा में एक रोमांचक मैच खेला गया। सैम करन के धमाकेदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर सिडनी सिक्सर्स ने ब्रिसबेन हीट को 5 विकेट से हरा दिया.

ये भी पढ़ें: भारत के नाक में दम करने वाले मिचेल को कोहली ने 'धक्के' मारकर मैदान से किया बाहर, VIDEO ने मचाई सनसनी

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी