Asia Cup 2025: 'मैच नहीं जिता सकते...', बाबर-रिजवान की हुई छुट्टी तो पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने लिए मजे, जमकर उड़ाई खिल्ली
Asia Cup Pakistan Squad: पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. उसने अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाल दिया है. दोनों खिलाड़ियों न तो एशिया कप के लिए चुना गया और न ही उससे पहले होने वाली ट्राई सीरीज के लिए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:47 AM IST
Asia Cup Pakistan Squad: पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. उसने अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से निकाल दिया है. दोनों खिलाड़ियों न तो एशिया कप के लिए चुना गया और न ही उससे पहले होने वाली ट्राई सीरीज के लिए. बाबर-रिजवान को नजरअंदाज किए जाने के फैसले को पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने सही बताया. उनका कहना है कि ये दोनों खिलाड़ी अब टीम को मैच नहीं जिता सकते.

बाबर और रिजवान की आलोचना

हफीज ने बाबर और रिजवान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें टीम का मुख्य खिलाड़ी कहना गलत होगा. उनका मानना है कि दोनों ने लंबे समय से पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं जिताया है. पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. सलमा अली आगा टी20 टीम के कप्तान हैं. अनुभवी खिलाड़ियों में शाहीन अफरीदी, खुशदिल शाह, फखर जमान और हारिस रऊफ को जगह मिली है.

हफीज ने यूट्यूब पर निकाली भड़ास

हफीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''उन्हें मुख्य खिलाड़ी कहना गलत और अनुचित होगा. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं. मुख्य खिलाड़ी वे होते हैं, जो पाकिस्तान के लिए मैच जिताते हैं.'' बाबर और रिजवान को 2022 से आईसीसी आयोजनों में उनके खराब प्रदर्शन के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. वे टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज होने के बावजूद उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं.

हफीज ने शाहीन अफरीदी को भी नहीं बख्शा

हफीज ने सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज को टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बताया. उन्होंने नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की भी आलोचना करते हुए कहा कि वे भी मैच जिताने वाले प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. हफीज ने कहा, ''अगर हम पिछले डेढ़-दो साल को देखें, तो लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज हैं. हम उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वे वर्तमान में पाकिस्तान के लिए मैच जीत रहे हैं. यही बात नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर भी लागू होती है, वे भी पाकिस्तान के लिए मैच जिताने वाले प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं.''

29 अगस्त से ट्राई सीरीज

शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश सीरीज से बाहर रहने के बाद वेस्टइंडीज दौरे पर वापसी के बाद अपनी जगह बरकरार रखेंगे. पाकिस्तान 29 अगस्त से शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाली टी20 ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान और मेजबान यूएई के साथ खेलेगा. इसके बाद 9 सितंबर से एशिया कप शुरू होगा.

