7 साल के सूखे का अंत: करियर बचाने की जुगत में बाबर आजम, इंग्लैंड में शर्मसार होने के बाद खुला दिमाग

बाबर आजम को जुलाई में दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी कप्तानी के दूसरे दौर की शुरुआत निराशाजनक रही है. पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रा खेली और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज गंवा दी. बाबर आजम पिछले चार वर्षों से टेस्ट क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं. वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उन्होंने दो टेस्ट मैचों में 196 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता था और फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे. हालांकि, इंग्लैंड सीरीज में कहानी फिर बिगड़ गई. चोट के कारण पहला टेस्ट मिस करने के बाद अगले दो मैचों की चार पारियों में उन्होंने केवल 8, 6, 7 और 76 रन बनाए.