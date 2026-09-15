7 साल के सूखे का अंत: करियर बचाने की जुगत में बाबर आजम, इंग्लैंड में शर्मसार होने के बाद खुला दिमाग

Pakistan Cricket Board: पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम सात साल में पहली बार देश के घरेलू रेड-बॉल (प्रथम श्रेणी) क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. यह बड़ा बदलाव इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली 3-0 की शर्मनाक हार के तुरंत बाद देखने को मिला है. टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की बल्लेबाजी पिछले कुछ सालों से लगातार सवालों के घेरे में रही है. उन्होंने 2023, 2024 और 2025 के कैलेंडर वर्षों में टेस्ट फॉर्मेट में क्रमशः केवल 22, 20 और 31 की सामान्य औसत से ही रन बनाए हैं.
लंबी अवधि से खराब फॉर्म से जूझने के बावजूद, बाबर ने साल 2019 के बाद से कोई भी घरेलू प्रथम श्रेणी मैच नहीं खेला था. रेड-बॉल क्रिकेट में उनका आखिरी मुकाबला 30 दिसंबर 2019 को हुआ था, जब उन्होंने सेंट्रल पंजाब की कप्तानी करते हुए कायदे-आजम ट्रॉफी के फाइनल में नॉर्दर्न को एक पारी और 16 रनों से हराकर खिताब जीता था. 'द डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, बाबर ने फॉर्म में वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने का फैसला किया है.
अब लगभग सात साल के लंबे इंतजार के बाद, बाबर आजम जारी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) की ओर से रेड-बॉल सर्किट में वापसी कर रहे हैं. ओजीडीसीएल विभाग की स्पोर्ट्स हेड फराह बतूल ने 'द डॉन' को बताया कि बाबर आजम 16 सितंबर को यूके (UK) से पाकिस्तान लौटने के बाद टीम से जुड़ेंगे. फराह ने कहा, ''बाबर 16 सितंबर को यूके से वापस पाकिस्तान आएंगे और अगले दिन ओजीडीसीएल स्क्वाड में शामिल होंगे. उनकी किट का ऑर्डर दे दिया गया है.''
मैदान पर बाबर आजम का खेलना तुरंत शुरू नहीं होगा. ओजीडीसीएल फिलहाल इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) के खिलाफ अपना पहला मैच खेल रही है. इसके बाद टीम 18 सितंबर से पेशावर में किंग्समेन एकेडमी से भिड़ेगी और फिर 24 सितंबर से खान रिसर्च लैबोरेटरीज (KRL) के खिलाफ खेलेगी. फराह के अनुसार, ''बाबर पाकिस्तान पहुंचने के बाद तय करेंगे कि वह दूसरे मैच से खेलेंगे या तीसरे मैच से.''
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बाबर आजम को एक गेस्ट प्लेयर के रूप में ओजीडीसीएल टीम को सौंपा है. यह कदम पीसीबी की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत राष्ट्रीय टीम के स्थापित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सफेद गेंद के कप्तान भी हिस्सा ले रहे हैं. वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी केआरएल (KRL) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और टी20 कप्तान सलमान अली आगा किंग्समेन एकेडमी की तरफ से खेल रहे हैं.
बाबर आजम को जुलाई में दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी कप्तानी के दूसरे दौर की शुरुआत निराशाजनक रही है. पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रा खेली और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से टेस्ट सीरीज गंवा दी. बाबर आजम पिछले चार वर्षों से टेस्ट क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं. वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उन्होंने दो टेस्ट मैचों में 196 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता था और फॉर्म में वापसी के संकेत दिए थे. हालांकि, इंग्लैंड सीरीज में कहानी फिर बिगड़ गई. चोट के कारण पहला टेस्ट मिस करने के बाद अगले दो मैचों की चार पारियों में उन्होंने केवल 8, 6, 7 और 76 रन बनाए.