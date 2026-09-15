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7 साल के सूखे का अंत: करियर बचाने की जुगत में बाबर आजम, इंग्लैंड में शर्मसार होने के बाद खुला दिमाग

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम सात साल में पहली बार देश के घरेलू रेड-बॉल (प्रथम श्रेणी) क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. यह बड़ा बदलाव इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली 3-0 की शर्मनाक हार के तुरंत बाद देखने को मिला है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 15, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:47 PM IST
7 साल के सूखे का अंत: करियर बचाने की जुगत में बाबर आजम, इंग्लैंड में शर्मसार होने के बाद खुला दिमाग
Image Credit: बाबर आजम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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