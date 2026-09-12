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बाबर आजम ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? इंग्लैंड ने 3-0 से रौंदा तो बौखलाकर बताया प्लान, कप्तानी से देंगे इस्तीफा?

Babar Azam Statement: वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल बीच सीरीज में ही शुरू हो गई थी. दो टेस्ट हारने के बाद एक साथ 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया. हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी नौकरी चली गई. बड़ा सवाल ये है कि 0-3 से शर्मनाक हार के बाद अब PCB क्या कदम उठाएगा?

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 12, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:22 PM IST
बाबर आजम ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? इंग्लैंड ने 3-0 से रौंदा तो बौखलाकर बताया प्लान, कप्तानी से देंगे इस्तीफा?
Image Credit: इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की व्हाइटवॉश पर क्या बोले बाबर आजम?

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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