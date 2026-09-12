बाबर आजम ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? इंग्लैंड ने 3-0 से रौंदा तो बौखलाकर बताया प्लान, कप्तानी से देंगे इस्तीफा?

बाबर आजम से जब पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट में कैसे प्रतिस्पर्धी हो पाएगी तो उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमें बैठकर अपनी गलतियों पर बात करनी चाहिए, यह तय करना चाहिए कि हमारी प्लेइंग इलेवन कैसी होगी और अपने खिलाड़ियों को चुनना चाहिए. मुझे लगता है कि हम सब बैठेंगे- मैनेजर, सेलेक्टर और मैं और फिर अपनी सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन तय करेंगे. (कप्तान के तौर पर क्या वह इस प्रक्रिया के लिए तैयार हैं?) हां, लेकिन जब आप अलग-अलग सीरीज खेलते हैं, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और यह तय करते हैं कि अलग-अलग हालात में किस तरह का क्रिकेट खेलना है. मुझे लगता है कि ये हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहां सभी नए खिलाड़ी अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर सकें.''