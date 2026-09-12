बाबर आजम ने किसपर फोड़ा हार का ठीकरा? इंग्लैंड ने 3-0 से रौंदा तो बौखलाकर बताया प्लान, कप्तानी से देंगे इस्तीफा?

Babar Azam Statement: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ महीने पहले ही शान मसूद से कप्तानी छीनकर बाबर आजम को दोबारा टेस्ट का कप्तान बनाया था. जब वेस्टइंडीज में एक मैच में जीत मिली तो पाकिस्तान के हौसले थोड़े बुलंद हुए, लेकिन इंग्लैंड ने सारी हेकड़ी निकाल दी. तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में जो रूट की अगुआई वाली टीम ने पाकिस्तान का 3-0 से व्हाइटवॉश कर दिया. डेब्यूटेंट रजाउल्लाह के शानदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने पिछले दो टेस्ट के मुकाबले बर्मिंघम में बेहतर खेल दिखाया, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत हासिल की.
वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल बीच सीरीज में ही शुरू हो गई थी. दो टेस्ट हारने के बाद एक साथ 7 खिलाड़ियों को घर भेज दिया गया. हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की भी नौकरी चली गई. बड़ा सवाल ये है कि 0-3 से शर्मनाक हार के बाद अब PCB क्या कदम उठाएगा?
इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद बाबर आजम के चेहरे पर टेंशन साफ तौर से जाहिर हो रही थी. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी वो काफी परेशान दिखे. उन्हें कप्तानी छीनने का डर भी निश्चित तौर पर सता रहा होगा. हालांकि, दूसरी पारी में उन्होंने 76 रन बनाए, जिससे थोड़ी टेंशन कम जरूर हुई होगी. इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट हारने के बाद बाबर आजम ने कहा,
''(क्या पहले ओवर में दो विकेट लेने के बाद पाकिस्तान को यकीन हो गया था?) हां, हमने पहले ओवर में दो विकेट लिए. इसलिए हमारा मनोबल ऊंचा हुआ था. लेकिन मुझे लगता है कि रूट और जोर्डन कोक्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. (क्या पाकिस्तान को अली उस्मान की कमी खली, जिन्होंने हेडिंग्ले में 5 विकेट लिए थे?) मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम पिछले तीन दिनों की बात करें, तो पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिली. पिच पर अच्छी घास थी. इसलिए हम तीन तेज गेंदबाजों और एक ऑल-राउंडर के साथ खेल रहे थे और पांचवां विकल्प सामी (सैम अयूब) था.''
बाबर आजम से जब पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट में कैसे प्रतिस्पर्धी हो पाएगी तो उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि हमें बैठकर अपनी गलतियों पर बात करनी चाहिए, यह तय करना चाहिए कि हमारी प्लेइंग इलेवन कैसी होगी और अपने खिलाड़ियों को चुनना चाहिए. मुझे लगता है कि हम सब बैठेंगे- मैनेजर, सेलेक्टर और मैं और फिर अपनी सबसे अच्छी प्लेइंग इलेवन तय करेंगे. (कप्तान के तौर पर क्या वह इस प्रक्रिया के लिए तैयार हैं?) हां, लेकिन जब आप अलग-अलग सीरीज खेलते हैं, तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और यह तय करते हैं कि अलग-अलग हालात में किस तरह का क्रिकेट खेलना है. मुझे लगता है कि ये हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहां सभी नए खिलाड़ी अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल कर सकें.''