कौन है वो बल्लेबाज जिसने तोड़ा रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड? इंटरनेशनल क्रिकेट में मच गया हल्ला

रोहित शर्मा अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं. जी हां, उनका यह वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है. पाकिस्तान के बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल में इसे तोड़ने का करिश्मा किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:52 PM IST
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, लेकिन अब नहीं है. 31 साल के बल्लेबाज ने इसे धवस्त कर दिया है. भारत को अपनी कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद रोहित ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. 159 मैचों के अपने लंबे करियर में उन्होंने 4231 रन बनाए. रोहित के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है. इसके अलावा उन्होंने 32 अर्धशतक भी बनाए.

इस बल्लेबाज ने तोड़ा रोहित का वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, पाकिस्तान के बाबर आजम अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया. वह दूसरे स्थान पर थे और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने से 9 रन पीछे थे. साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में बाबर आजम ने 9वां रन लेते ही इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में उन्होंने नाबाद 11 रन बनाए.

9 रन दूर थे बाबर

बाबर आजम रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को तोड़ने से 9 रन दूर थे. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर थे. इस मुकाबले से पहले बाबर आजम ने 129 मैचों में 4223 रन बनाए थे. बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में तीन शतक लगा चुके हैं. विराट कोहली सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 4188 रन के साथ इस फॉर्मेट को अलविदा कहा.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बाबर आजम - 4234 रन 
रोहित शर्मा - 4231 रन
विराट कोहली - 4188 रन 
जोस बटलर - 3869 रन 
पॉल स्टर्लिंग - 3710 रन

बाबर आजम का टी20 इंटरनेशनल करियर

बात करें बाबर आजम के टी20 इंटरनेशनल करियर की तो उन्होंने 130 मैचों में 128 के स्ट्राइक रेट से 4234 रन बनाए हैं. 122 रन उनका इस फॉर्मेट में बेस्ट स्कोर है. लगभग 40 की औसत से बैटिंग करते हुए अब तक वह तीन शतक भी जमा चुके हैं. 36 पचास भी उनके नाम दर्ज हैं. बाबर आजम ने 2016 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. 

