बाबर आजम ने लपका सुपर कैच, लेकिन बल्ले से फेल...अब विराट कोहली के 'अनवांडेट' रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:38 AM IST
Babar Azam Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम बल्ले से एक बार फिर फेल हो गए. वह श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 29 रन ही बना सके. इस मैच में पाकिस्तान को 6 रनों की रोमांचक जीत मिली और उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. मुकाबले में बाबर ने शानदार कैच लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सलमान अली आगा के नाबाद 105 और हुसैन तलत के 62 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 299 रन बनाए. जवाब में लंकाई टीम 9 विकेट पर 293 रन ही बना सकी.

बल्ले से फेल हो गए बाबर

बाबर आजम पांचवें ओवर में सैम अयूब (6 रन) के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे. वह एक छोर पर जमे रहे, लेकिन दूसरी ओर विकेट लगातार गिरते रहे. फखर जमान 32 और मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर आउट हो गए. इन दोनों के बाद बाबर से उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी सलमान अली आगा का साथ छोड़कर पवलियन लौट गए. बाबर ने 51 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 29 रन बनाए. उनके बल्ले से 3 चौके निकले. यहां से सलमान और तलत ने टीम को संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की और टीम को 300 के करीब पहुंचाया.

ये भी पढ़ें: साउथ अफ्रीका के वो क्रिकेटर जिन्होंने 'भारतीय' लड़की से की शादी, एक ने तो हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे

बाबर फील्डिंग में पास

बाबर ने इसके बाद फील्डिंग में कमाल दिखाया और हारिस रऊफ की गेंद पर डाइव लगाकर जोरदार कैच लिया. इसे लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया. सदीरा समरविक्रमा ने 48 गेंदों पर 39 रन बना लिए थे और लग रहा था कि वह बड़ी खेल जाएंगे. रऊफ की गेंद पर स्लिप में बाबर ने उनका कैच लेकर सनसनी मचा दी. श्रीलंकाई टीम के लिए वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए हारिस ने 4 विकेट लिए. नसीम खान और फहीम अशरफ को 2-2 सफलता मिली.

 

 

ये भी पढ़ें: 1 तिहरा शतक, 3 शतक और 5 फिफ्टी... मैच में बना 1498 रन का 'अटूट' रिकॉर्ड, गेंदबाजों की हो गई बुरी हालत

विराट के अनवांडेट रिकॉर्ड की बराबरी

बाबर ने अपनी पिछली सेंचुरी 2023 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बनाई थी. उसके बाद से 83 पारियां हो गईं और वह शतक नहीं लगा पाए हैं. बाबर अब विराट कोहली के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी के बीच सबसे लंबे गैप के मामले में श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के बाद दूसरे नंबर पर हैं. जयसूर्या ने लगातार 88 पारियों में शतक नहीं लगाया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

