बाबर आजम ने लपका सुपर कैच, लेकिन बल्ले से फेल...अब विराट कोहली के 'अनवांडेट' रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

Babar Azam Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम बल्ले से एक बार फिर फेल हो गए. वह श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 29 रन ही बना सके. इस मैच में पाकिस्तान को 6 रनों की रोमांचक जीत मिली और उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. मुकाबले में बाबर ने शानदार कैच लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सलमान अली आगा के नाबाद 105 और हुसैन तलत के 62 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 299 रन बनाए. जवाब में लंकाई टीम 9 विकेट पर 293 रन ही बना सकी.

बल्ले से फेल हो गए बाबर

बाबर आजम पांचवें ओवर में सैम अयूब (6 रन) के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरे. वह एक छोर पर जमे रहे, लेकिन दूसरी ओर विकेट लगातार गिरते रहे. फखर जमान 32 और मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर आउट हो गए. इन दोनों के बाद बाबर से उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी सलमान अली आगा का साथ छोड़कर पवलियन लौट गए. बाबर ने 51 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 29 रन बनाए. उनके बल्ले से 3 चौके निकले. यहां से सलमान और तलत ने टीम को संभाला. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 138 रनों की साझेदारी की और टीम को 300 के करीब पहुंचाया.

बाबर फील्डिंग में पास

बाबर ने इसके बाद फील्डिंग में कमाल दिखाया और हारिस रऊफ की गेंद पर डाइव लगाकर जोरदार कैच लिया. इसे लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया. सदीरा समरविक्रमा ने 48 गेंदों पर 39 रन बना लिए थे और लग रहा था कि वह बड़ी खेल जाएंगे. रऊफ की गेंद पर स्लिप में बाबर ने उनका कैच लेकर सनसनी मचा दी. श्रीलंकाई टीम के लिए वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए हारिस ने 4 विकेट लिए. नसीम खान और फहीम अशरफ को 2-2 सफलता मिली.

विराट के अनवांडेट रिकॉर्ड की बराबरी

बाबर ने अपनी पिछली सेंचुरी 2023 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बनाई थी. उसके बाद से 83 पारियां हो गईं और वह शतक नहीं लगा पाए हैं. बाबर अब विराट कोहली के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी के बीच सबसे लंबे गैप के मामले में श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के बाद दूसरे नंबर पर हैं. जयसूर्या ने लगातार 88 पारियों में शतक नहीं लगाया था.