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किंग चार्ल्स से मिलने से पहले क्या कर बैठे बाबर आजम?'15 रुपये के हेयर डाई' पर उड़ा मजाक

Babar Azam Hair Dye: किंग चार्ल्स से मुलाकात से पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं. उनके कैजुअल लुक, हेयर डाई और तेज बुखार की खबरों ने फैंस का ध्यान खींचा है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 02, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:11 PM IST
किंग चार्ल्स से मिलने से पहले क्या कर बैठे बाबर आजम?'15 रुपये के हेयर डाई' पर उड़ा मजाक
Image Credit: पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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