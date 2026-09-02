किंग चार्ल्स से मिलने से पहले क्या कर बैठे बाबर आजम?'15 रुपये के हेयर डाई' पर उड़ा मजाक

Babar Azam Hair Dye: पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार वजह उनकी ऑन-फील्ड परफॉर्मेंस नहीं बल्कि किंग चार्ल्स से मुलाकात से पहले का उनका लुक है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचते हुए कप्तान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. बाबर को लगातार ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें सस्ता डाई करवाया है. यहां तक कि बाबर के बालों के नीचे डाई के कलर लगे हुए नजर आ रहे थे.
बाबर आजम इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात के लिए सफेद शर्ट और जींस पहनकर पहुंचे थे. हालांकि, उनके इस पहनावे ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके चमकीले जेट-ब्लैक (गहरे काले) बालों की हो रही है. सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार यह मजाक बना रहे हैं कि आजम ने इस खास मौके के लिए अपने बालों को डाई किया है.
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबर जब टीम बस से उतर रहे थे, तो वहां मौजूद मीडिया और कैमरामैन ने उन्हें घेर लिया. उनके बाल सामान्य से ज्यादा चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बालों को सेट करने के लिए काफी हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके इस लुक की आलोचना की और उनके हेयरस्टाइल पर चुटकी लेते हुए सस्ते "हेयर डाई" जैसे कमेंट्स भी किए.
Budget Friendly King
Babar Azam went to meet King Charles of England after applying pic.twitter.com/ZVntDWm1PB
— Mukku (@Cric_Mukku) September 2, 2026
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इतनी महत्वपूर्ण और वीआईपी मुलाकात के लिए उनके कैजुअल ड्रेसिंग स्टाइल (जींस और शर्ट) की भी आलोचना की. यह आलोचना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे पहले से ही दबाव झेल रहे पाकिस्तानी कप्तान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
From their dress it looked as if they are going for shopping spree rather than meeting King Charles
— Shahid Shah (@shahidtrimzi) September 2, 2026
इसी बीच खबरों के मुताबिक, पाकिस्तानी कप्तान आखिरी टेस्ट मैच से ठीक पहले तेज बुखार से जूझ रहे हैं. इसलिए पाकिस्तान टीम के इस बेहद अहम मैच की तैयारी के दौरान बाबर की फिटनेस पर लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी. सीरीज के इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर बाबर के खेलने को लेकर बनी किसी भी तरह की अनिश्चितता टीम के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है.
Yeh Pakistani gareeb hi kyu lagte hai?
Iski body language mein hi chapri panaa aur gareebi jhalakti hai..
— Rakesh Patil (@RakeshR_Patil) September 2, 2026
यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब लॉर्ड्स टेस्ट में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान अपने 7 खिलाड़ियों को वापस घर भेज चुका है. इसके साथ ही टीम के कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल की जगह न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन और एशले नॉफके को जिम्मेदारी सौंपी गई है.