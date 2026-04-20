क्रिस गेल का '22' वाला किला और बाबर आजम की चुनौती, कितने मैचों में टूट सकता है 'यूनिवर्स बॉस' का महारिकॉर्ड?

Most T20 Century: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने रविवार को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 के मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अविश्वसनीय शतक लगाकर अपने टी20 शतक के लंबे इंतजार को समाप्त कर दिया है. इस मैच में पेशावर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 255/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद क्वेटा को महज 137 रनों पर ढेर कर 118 रनों के भारी अंतर से जीत दर्ज की.

लगभग 783 दिनों के अंतराल के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर ने तिहरे अंक को छुआ है. इस शतक के साथ बाबर ने न केवल फॉर्म में वापसी की, बल्कि दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को भी एलीट टी20 बल्लेबाजी सूची में पीछे छोड़ दिया. बाबर आजम टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल 338 पारियों में हासिल की. ऐसा करके उन्होंने विराट कोहली (360 पारियां) और वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल (344 पारियां) दोनों को पछाड़ दिया है.

गेल के 22 शतकों पर बाबर की नजर

क्वेटा के खिलाफ बाबर का यह 12वां टी20 शतक था. वह टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. क्रिस गेल 22 शतकों के साथ इस प्रारूप में अब भी काफी आगे हैं. बाबर ने इससे पहले पिछला टी20 शतक फरवरी 2024 में लगाया था.

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एक पारी में सिर्फ एक डॉट बॉल

अपनी इस पारी के दौरान 31 वर्षीय बाबर ने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया. उन्होंने 52 गेंदों पर 100 रन बनाए (नाबाद), जिसमें 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि उन्होंने पूरी पारी में केवल एक डॉट बॉल खेली. टी20 इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी बल्लेबाज ने 50 से अधिक गेंदों का सामना किया हो और सिर्फ एक डॉट बॉल खेली हो.

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कितने मैचों में टूटेगा यूनिवर्स बॉस का महारिकॉर्ड?

अगर आंकड़ों की तुलना करें तो क्रिस गेल ने 463 मैचों में 22 शतक लगाए हैं, यानी उनका स्ट्राइक रेट हर 21.04 मैच में एक शतक का है. वहीं बाबर आजम ने 355 मैचों में 12 शतक जड़े हैं, जिसका मतलब है कि वह हर 29.58 मैच में एक शतक लगाते हैं. बाबर को गेल के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए अभी 10 और शतकों की दरकार है. अपने वर्तमान करियर रेट (29.58) के हिसाब से बाबर को गेल की बराबरी करने के लिए लगभग 296 और मैच खेलने पड़ सकते हैं. इस गणना के अनुसार, जब बाबर अपने 22वें शतक तक पहुंचेंगे, तब उनके कुल मैचों की संख्या लगभग 651 हो चुकी होगी. अब देखना है कि वह कितने मैचों में गेल की बराबरी करते हैं या उनसे आगे निकलते हैं.