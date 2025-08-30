हाय रे बाबर आजम! अब तो 47 साल के बॉलर ने दिखा दी औकात, इंजमाम उल हक की तूफानी बैटिंग
Advertisement
trendingNow12902959
Hindi Newsक्रिकेट

हाय रे बाबर आजम! अब तो 47 साल के बॉलर ने दिखा दी औकात, इंजमाम उल हक की तूफानी बैटिंग

Pakistan Cricket: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. उन्हें एशिया कप के लिए टीम में नहीं चुना गया. वह लगातार रन बनाने के लिए तरस रहे हैं. इंटरनेशनल मैचों को तो छोड़िए, वह प्रदर्शनी मुकाबलों में भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाय रे बाबर आजम! अब तो 47 साल के बॉलर ने दिखा दी औकात, इंजमाम उल हक की तूफानी बैटिंग

Pakistan Cricket: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. उन्हें एशिया कप के लिए टीम में नहीं चुना गया. वह लगातार रन बनाने के लिए तरस रहे हैं. इंटरनेशनल मैचों को तो छोड़िए, वह प्रदर्शनी मुकाबलों में भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं. पेशावर में खेले गए एक बाढ़ राहत प्रदर्शनी मैच में बाबर बुरी तरह फेल हो गए और उन्हें 47 साल के गेंदबाज ने आउट कर दिया.

सईद अजमल ने बाबर को किया बोल्ड

ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने बाबर आजम को बोल्ड कर दिया. यह मैच पेशावर जाल्मी और लेजेंड्स इलेवन के बीच इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. बाबर आजम ने पेशावर जाल्मी के लिए यासिर हमीद के साथ पारी की शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और खासकर बाबर आजम अपने शानदार स्ट्रोक प्ले से अच्छी लय में दिख रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...टेस्ट क्रिकेट के इन 10 महारिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा!

144 रनों पर सिमटी बाबर की टीम

बाबर आजम ने 20 गेंदों में 35 रन बना लिए थे, जब सईद अजमल को गेंदबाजी के लिए लाया गया. इस समय पेशावर जाल्मी मजबूत स्थिति में दिख रही थी. बाबर ने अजमल को एक शानदार छक्का भी जड़ा, लेकिन अजमल ने वापसी की और एक खूबसूरत गेंद पर बाबर को बोल्ड कर दिया. बाबर ने 23 गेंदों में 43 रन बनाए. बाबर आजम और यासिर हमीद की ठोस शुरुआत के बावजूद पेशावर जाल्मी 14.4 ओवर में 144 रन पर ऑल आउट हो गई.

 

 

ये भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की 'दीवार' टूटी! दिग्गज क्रिकेटर ने छोड़ा टीम का साथ

इंजमाम की तूफानी बैटिंग

145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लीजेंड्स इलेवन 15 ओवर में 6 विकेट खोकर 138 रन ही बना सकी और 6 रनों से मैच हार गई. उसके लिए इंजमाम उल हक ने 23 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए, जबकि महमूद ने 14 गेंदों में 34 रन की तेज पारी खेली. पेशावर जाल्मी के लिए मुहम्मद इरफान और बाबर आजम ने दो-दो विकेट लिए. सलमान और जुल्फिकार बाबर को एक-एक विकेट मिला.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Babar Azam

Trending news

भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
;