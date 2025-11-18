बाबर के निशाने पर कई रिकॉर्ड..., ट्राई सीरीज के दौरान करेंगे ऐतिहासिक कारनामा, दंग रह जाएगे क्रिकेट जगत

Advertisement
पाकिस्तान, जिंबाब्वे और श्रीलंका के बीच त्रिकोड़ीए सीरीज की शुरुआत आज यानी 18 नवंबर से हो रही है.  इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच इस सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.बाबर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी  का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 18, 2025, 03:42 PM IST
पाकिस्तान, जिंबाब्वे और श्रीलंका के बीच त्रिकोड़ीए सीरीज की शुरुआत आज यानी 18 नवंबर से हो रही है.  इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच इस सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल के दमदार खिलाड़ियों में से एक हैं.  उन्होंने हाल ही में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा था. बहरहाल, इस सीरीज में उनके पास एक जबरदस्त रिकॉर्ड स्थापित करने का मौका है. वह पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी  का रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे.

तोड़ देंगे अफरीदी का रिकॉर्ड

शाहिद अफरीदी ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के दौरान 73 छक्के ठोके थे. बाबर पहले ही उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ वह छक्का लगाते ही अफरीदी के इस रिकॉर्ड को बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे. बता दें कि नंबर 1 पर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम है. उनके नाम 106 टी20 मैचों में 95 छक्के ठोकने का रिकॉर्ड स्थापित है. दूसरे स्थान पर पाक बल्लेबाज फखर जमान 88 छक्कों के साथ हैं और तीसरे पर मोहम्मद हफीज के नाम 76 छक्के शामिल हैं.

हफीज भी हो सकते हैं पीछे

पाकिस्तान के तूफानी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज 76 छक्के के साथ पाकिस्तान के तरफ से सबसे ज्यादा छक्के जड़ने  के मामले में तीसरे नंबर पर हैं.  बाबर के पास इस त्रिकोड़िए सीरीज में हफीज के रिकॉर्ड को भी तोड़ने का बेहतरीन मौका है. अगर वह इस सीरीज के दौरान 4 छक्के और लगा देते हैं, तो सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले तीसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन जाएंगे.

रोहित का रिकॉर्ड हुआ ध्वस्त

बाबर आजम ने हाल ही में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को बुरी तरह से तोड़ा था. अब वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. बता दें कि बाबर के नाम अब टी20 इंटरनेशनल में 131 मैचों की 124 पारियों में 4302 रन बनाने का जबरदस्त रिकॉर्ड है. उन्होंने रोहित शर्मा 4231 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया था. वहीं, इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर विराट कोहली 4188 रनों से काबिज हैं. 

