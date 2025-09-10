एशिया कप के पहले ही मैच में हुआ ऐतिहासिक कारनामा, हांगकांग के हयात ने ध्वस्त किया रोहित का रिकॉर्ड
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप के पहले ही मैच में हुआ ऐतिहासिक कारनामा, हांगकांग के हयात ने ध्वस्त किया रोहित का रिकॉर्ड

एशिया कप की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है. अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से बुरी तरह से रौंद कर टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी है.मैच का नतीजा भले ही अफगानिस्तान के पक्ष में रहा, लेकिन हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात ने भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:21 PM IST
Babar Hayat
Babar Hayat

एशिया कप की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है. अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रनों से बुरी तरह से रौंद कर टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी है.मैच का नतीजा भले ही अफगानिस्तान के पक्ष में रहा, लेकिन हांगकांग के बल्लेबाज बाबर हयात ने भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सबको हैरान कर दिया है. बाबर हयात ने महज 39 रनों की छोटी सी पारी खेली, लेकिन उन्होंने रोहित का रिकॉर्ड ध्वस्त कर  दिया. 

रोहित को दिया पछाड़
हांगकांग के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर हयात ने रोहित शर्मा का एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.  भारत के विस्फोटक बल्लेबाज  रोहित शर्मा ने अपने एशिया  कप के करियर में कुल 9 मैच खेलकर 271 रन बनाए हैं. रोहित सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन बाबर हयात ने उनको पीछे छोड़ते हुए इस रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया है. हायात अब टी20 एशिया कप में 274 रन बना सके हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मात्र 39 रनों की पारी खेलते हुए रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
नंबर 1 पर भारत महान खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है, कोहली ने 10 मैचों की 9 पारियों में 429 रन बनाए हैं. वहीं,  मोहम्मद रिजवान इस मामले में 281 रनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जल्दी बाबर हयात उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

अफगानिस्तान ने मारी बाजी
हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग को पूरी तरह से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की तरफ से सेदिकुल्लाह अटल ने 73 रनों की शानदार पारी खेली. फिर बची कसर अजमतुल्लाह ओमरजाई ने पूरी करते हुए 53 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम महज 94 रन बना सकी और ये मैच बुरी तरह से हार गई. 

ये भी पढ़ें: Asia Cup 2025: युएई के लिए काल बन सकते हैं युवराज के 'चेले',  पहले मैच में बल्ले से मचाएंगे कोहराम, क्या टीम इंडिया छू पाएगी 300 का आंकड़ा?

 

बाबर हयात का टी 20 करियर
हयात ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2014 में की थी. उन्होंने अभी तक के टी20 करियर में खेले 96 मैचों की 92 पारियों में 2255 रन बनाए हैं. अपने टी20 करियर के दौरान उन्होंने 2 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रनों का रहा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Babar Hayat

;