'टेक्निकल नहीं मेंटल...' अभिषेक शर्मा के 3 डक पर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी का चौंकाने वाला खुलासा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का मानना ​​है कि अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म की वजह मेंटल हेल्थ है. बुधवार, 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ शून्य पर आउट होने के बाद से ही उनकी यह आशंका बनी हुई है. 2026 टी20 विश्व कप के सुपर 8 राउंड की तैयारी कर रहे भारत के लिए अभिषेक के हालिया प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है. भारतीय सलामी बल्लेबाज लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हो चुके हैं, जिससे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टूर्नामेंट के अहम चरण से पहले उनकी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इस स्थिति पर अपनी राय देते हुए कहा कि समस्या तकनीकी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो सकती है.

आर्यन दत्त ने किया शिकार

नीदरलैंड्स के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के दौरान, ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त ने पहले ही ओवर में अभिषेक को आउट कर दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम में वापस आए, लेकिन ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा ने उन्हें फिर से पवेलियन भेज दिया. इन खराब प्रदर्शनों के चलते शर्मा ने अपनी पिछली सात टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में पांच बार शून्य पर आउट हुए हैं, जिनमें विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में दो बार शून्य पर आउट होना भी शामिल है.

परेशान करने वाला है

हुसैन ने आईसीसी से कहा, "मुझे लगता है कि तीन बार शून्य पर आउट होना मानसिक रूप से परेशान करने वाला होता है. ऐसा नहीं है कि आप 10, 15, 20 बार शून्य पर आउट हो रहे हैं और फिर आप सोचते हैं, 'मैं ठीक हूँ'. तीन बार शून्य पर आउट होना अचानक से, मतलब, उनके प्रदर्शन में बहुत बड़ी गिरावट है. वह गेंद को बहुत ही लगातार हिट करने वाले बल्लेबाज हैं,"

'अपनी महानता को याद करो'

हुसैन ने युवा बल्लेबाज को आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने पिछले सफल प्रदर्शनों को फिर से देखने की सलाह दी. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि अभिषेक को कुछ दिन अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को दोबारा देखने में बिताने चाहिए ताकि वह अच्छी स्थिति में आ सकें.

'खुद याद करें आप'

हुसैन ने कहा, "आपको बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे थोड़ा सा प्रोत्साहित करे, या अगले कुछ दिनों में उसके कमरे में जाकर उसे वीडियो दिखाए. मुझे नहीं पता कि उनके पास वीडियो हैं या नहीं, मैं अब बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा हूं. अपने विश्लेषक से अपने सभी बेहतरीन प्रदर्शन मंगवाएं और दो दिन बैठकर खुद को याद दिलाएं कि आप कितने महान बल्लेबाज हैं, और गेंद को कितनी अच्छी तरह से मारते हैं, ताकि आपका मन अच्छी स्थिति में आ जाएं."

