पहले जिम्बाब्वे से हार फिर बड़ा झटका, खत्म नहीं हो रहीं ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें, कप्तान के बाद स्टार खिलाड़ी भी चोटिल

ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के 19वें मुकाबले में उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद कंगारुओं की सारे क्रिकेट जगत में थू-थू हो रही है. हार के झटके से कंगारु खेमा अभी उभरा भी नहीं था कि अचानक अब स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के चोटिल होने की खबर सामने आ गई है.  

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 13, 2026, 07:55 PM IST
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए टी20 विश्व कप के 19वें मुकाबले में उन्हें जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद कंगारुओं की सारे क्रिकेट जगत में थू-थू हो रही है. टी20 विश्व कप के इतिहास में ये दूसरा मौका था जब दोनों टीमें आमने-सामने थी और दोनों ही बार जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से रौंदने का काम किया है. लेकिन, इस हार से ज्यादा बड़ी टेंशन ऑस्ट्रेलिया के एक के बाद खिलाड़ियों का चोटिल होना है. विश्व कप की शुरुआत से ही सबसे पहले पैट कमिंस, फिर जोश हेजलवुड उसके बाद टिम डेविड और फिर कप्तान मिशेल मार्श का चोटिल होना. इस झटके से कंगारु खेमा अभी उभरा भी नहीं था कि अचानक अब स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के चोटिल होने की खबर सामने आ गई है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ गई है और आज की हार के बाद वह और दबाव में आ चुके हैं. 

ये है पूरा मामला
दरअसल, स्टोइनिस अपनी ही गेंदबाजी पर एक शॉट रोकने की कोशिश में हाथ में चोट लगा बैठे. उन्होंने तुरंत फिजियो को बुलाया और मैदान छोड़ दिया. कैमरून ग्रीन ने ओवर की आखिरी गेंद फेंकी. बाद में स्टोइनिस सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने लौटे और वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा द्वारा आउट होने से पहले 4 गेंदों में 6 रन बनाए.रेनशॉ, जिन्होंने 44 गेंदों में 65 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया, ने कहा कि टीम स्टोइनिस की चोट की गंभीरता के बारे में अनिश्चित है और डॉक्टर उनका आगे आकलन करेंगे. 
   
रेंशॉ ने किया सब साफ
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेंशॉ ने कहा, "शायद मार्कस स्टोइनिस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया गया था, उनकी उंगली पर चोट लगी है, हमें नहीं पता कि चोट कितनी गंभीर है, मुझे यकीन है कि मेडिकल स्टाफ इसका इलाज करेगा, लेकिन हां, आज यही एक घटना थी, लेकिन हां, आज हम उतने अच्छे नहीं थे.उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 170 रन बनाए, अंत में बड़े स्कोर बनाने के लिए उनके पास विकेट बचे थे और उन्होंने शुरुआती विकेट भी ले लिए. इसलिए टी20 में ऐसा होना हमेशा मुश्किल होता है,"

चोट ने डबल की कंगारूओं की टेंशन
ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप अभियान चोटों की एक श्रृंखला से प्रभावित हुआ है, जिससे उनकी तैयारियों में बाधा उत्पन्न हुई है. अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए थे. कमिंस पीठ की लगातार समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि हेज़लवुड हैमस्ट्रिंग और अकिलीज़ की चोटों से समय पर उबर नहीं पाए.समस्याएं तब और बढ़ गईं जब कप्तान मिशेल मार्श को प्रशिक्षण के दौरान ग्रोइन में चोट लग गई, जिसके कारण वे आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच से बाहर हो गए. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ को बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किया, जो जरूरत पड़ने पर टीम को मजबूत करने के लिए श्रीलंका रवाना हो गए.

16 को मुकाबला
टीम के शक्तिशाली बल्लेबाज टिम डेविड भी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण अभियान के शुरुआती दौर में नहीं खेल पाए, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में उन्होंने वापसी की.जिम्बाब्वे से मिली हार के बाद, ऑस्ट्रेलिया सोमवार, 16 फरवरी को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सह-मेजबान श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मैच में फिर से एकजुट होने का लक्ष्य रखेगा.

