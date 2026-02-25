रिकी पोंटिंग ने भी सूर्यकुमार को दे दी वॉर्निंग, सेमीफाइनल में जाना है तो अपनाना होगा ये फॉर्मूला, कहा- चेन्नई के हालात..

Team India Playing XI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीम इंडिया की हार के साथ शुरुआत हुई तो प्लेइंग-XI पर सवाल उठे. किसी ने अक्षर पटेल की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए तो किसी ने कप्तान पर. अब टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की गुत्थी उलझी हुई है. इसके लिए रिकी पोंटिंग ने बेस्ट फॉर्मूला समझा दिया है.
Team India Playing XI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में टीम इंडिया की हार के साथ शुरुआत हुई तो सेमीफाइनल की मुश्किलें बढ़ गईं. प्लेइंग-XI पर सवाल उठे. किसी ने वाशिंगटन सुंदर की मौजूदगी पर सवाल उठाए तो किसी ने सेलेक्शन पर. अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने टीम इंडिया की प्लेइंग-XI पर खुलकर बात की और टीम इंडिया के लिए विनिंग फॉर्मूला बता दिया है.
पोंटिंग ने द ICC रिव्यू पर कहा, 'कमेंट्री सुनने पर, अक्षर के न खेलने का कारण विरोधी टीम में लेफ्ट-हैंडर होना है. लेकिन अभी भी कुछ राइट-हैंडर हैं. यह बस कप्तान की कला पर निर्भर करता है कि वह अक्षर का सही समय पर इस्तेमाल कर सके.' साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को जगह दी गई थी. जिसके चलते मैनेजमेंट पर सवाल उठे थे. अगले मैच में अक्षर पटेल की वापसी कंफर्म होती दिख रही है.
उन्होंने आगे कहा, 'मैं बेसिक बातों पर वापस जाऊंगा. मैं बस उनके लाइनअप को देखूंगा. चेन्नई के हालात के लिए हमारी बेस्ट XI कौन है अगर इसमें कुलदीप यादव हैं, तो मैं उन्हें वापस लाने के बारे में सोचूंगा क्योंकि उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि वह लेफ्ट-हैंड हैं या राइट-हैंड. वह उलटी बॉलिंग कर सकते हैं और बॉल को बाहरी किनारे से दूर स्पिन करा सकते हैं.'
शास्त्री ने अक्षर के बारे में कहा, 'उन्हें उसे वापस लाना होगा. आपको उस अनुभव की ज़रूरत है. आप जो मिस कर रहे हैं, वह यह है कि आप खुद को एक एक्स्ट्रा बॉलर का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं जो मुझे लगता है कि जरूरी है.' संजू सैमसन की भी अगले मुकाबला में वापसी होने की संभावना है क्योंकि रिंकू सिंह फैमिली इमरजेंसी के चलते घर लौट गए हैं. ऐसे में संजू को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया जा सकता है.