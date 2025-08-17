बैडलक! वनडे क्रिकेट में कभी दोहरा शतक नहीं लगा पाए भारत के 3 महान कप्तान, तीनों रह गए 17 रन दूर
Double Century in ODI: वनडे क्रिकेट में एक समय दोहरा शतक लगाना बड़े-बड़े प्लेयर्स का सपना होता था. सचिन तेंदुलकर ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर थे. अब तो कई खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है. वनडे में दोहरा शतक एक ऐसी उपलब्धि जिसके पास तो कई खिलाड़ी पहुंचे लेकिन उससे दूर रह गए. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:39 AM IST
ODI Double Century: वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों ने बड़े-बड़े बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है. सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रिकी पोंटिंग, सनथ जयसूर्या, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने इस फॉर्मेट में रनों का अंबार लगाया है. इन दिग्गजों ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वनडे क्रिकेट में एक समय दोहरा शतक लगाना बड़े-बड़े प्लेयर्स का सपना होता था. सचिन तेंदुलकर ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर थे. अब तो कई खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है.

कई बार दोहरे शतक से दूर रहे बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक एक ऐसी उपलब्धि जिसके पास तो कई खिलाड़ी पहुंचे लेकिन उससे दूर रह गए. पाकिस्तान के सईद अनवर के नाम लंबे समय तक सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड था. उन्होंने 1997 में भारत के खिलाफ चेन्नई में 194 रनों की पारी खेली थी. 2009 में उनकी बराबरी जिम्बाब्वे के चार्ल्स कोवेंट्री ने कर ली थी. वह बुलावायो में बांग्लादेश के खिलाफ 194 रन बनाकर नाबाद रह गए थे. वनडे क्रिकेट को फिर से एक दोहरा शतकधारी नहीं मिला.

सचिन ने ठोका पहला दोहरा शतक

इसके एक साल बाद महान सचिन तेंदुलकर ने उस आंकड़े को छू लिया. उन्होंने इस सूखे को समाप्त कर दिया. सचिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में दोहरा शतक लगाया और 200 रन बनाकर नाबाद रहे थे. उस समय से अब तक वनडे में 12 दोहरे शतक लग चुके हैं. भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तो तीन बार ऐसा कर डाला है. उन्हीं के नाम सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड भी है. रोहित ने 2014 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे.

तीन महान कप्तान नहीं लगा सके दोहरा शतक

भारत के लिए अब तक सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं. इनमें कई दिग्गजों का नाम नहीं है. उनमें तीन महान कप्तानों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली वनडे क्रिकेट के दिग्गज होने के बावजूद कभी दोहरा शतक नहीं लगा पाए हैं. इनमें से गांगुली और धोनी तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन विराट के पास अभी भी मौका है. उन्होंने टी20 और टेस्ट को ही अलविदा कहा है. वह 50 ओवर के खेल में अभी सक्रिय हैं.

तीनों के नाम एक ही स्कोर

हैरानी की बात है कि गांगुली, धोनी और विराट का वनडे में सर्वोच्च स्कोर एक जैसा ही है. तीनों ने 183 रन बनाए हैं. अंतर बस इतना है कि धोनी इस स्कोर पर नाबाद रहे थे. वहीं, गांगुली और कोहली आउट हो गए थे. गांगुली ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ टॉन्टन में 183 रन बनाए थे. उस मैच में उन्होंने 210 मिनट तक बल्लेबाजी की थी और 158 गेंदों का सामना किया था. इस दौरान 17 चौके और 7 छक्के लगाए थे.

धोनी ने श्रीलंका को कूटा

धोनी की बात करें तो वह करियर के शुरुआती दौर में तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर है. वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ देते थे. धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में नाबाद 183 रन बनाए थे. उन्होंने 210 मिनट तक बल्लेबाजी की और 145 गेंदों का सामना किया. इस दौरान 15 चौके और 10 छक्के लगाए. धोनी तो दोहरा शतक लगा देते, लेकिन भारत ने लंकाई टीम के खिलाफ लक्ष्य ही हासिल कर लिया था. इस कारण वह 183 रन पर नाबाद रह गए थे.

विराट ने पाकिस्तान को धोया

गांगुली और धोनी के बाद अगर विराट की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन की पारी खेली थी. 2012 में उन्होंने मीरपुर में पाकिस्तानी टीम को धो डाला था. विराट ने 211 मिनट तक बल्लेबाजी की और 148 गेंद पर 183 रन बनाए थे. इस दौरान 22 चौके और एक छक्का लगाया था. वह उमर गुल की गेंद पर आउट हो गए थे और अपना दोहरा शतक नहीं लगा पाए थे.

