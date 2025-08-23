बैडलक! 99 पर रन आउट होने वाले दुनिया के 5 बदनसीब क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बाद नहीं हुआ ऐसा

Cricketer Run Out on 99 in ODI: क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा अर्धशतक जैसे कई अनोखे रिकॉर्ड्स की चर्चा होती रहती है. वनडे में तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सनथ जयसूर्या और रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ियों ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इन दिग्गजों ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. अच्छे के साथ-साथ कुछ ऐसे खराब आंकड़े भी इनके नाम दर्ज है, जिस पर किसी को यकीन नहीं होता. 99 रन पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए दुखदायी होता है. खास तौर पर अगर वह प्लेयर इस स्कोर पर रन आउट हो जाए तो दुख ज्यादा बढ़ जाता है. वनडे क्रिकेट में अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है. हम यहां उन बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं जो वनडे में 99 रन पर रन आउट हुए हैं...

ग्रीम स्मिथ

साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ वनडे में 99 रन पर रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं. 29 नवंबर 2002 में श्रीलंका के खिलाफ वह 99 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे. स्मिथ का नाम वनडे में इस रिकॉर्ड के लिए हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा. स्मिथ के वनडे करियर को देखें तो उन्होंने 197 मैचों में 38 की औसत से 6989 रन बनाए. इस दौरा उनके बल्ले से 10 शतक और 47 अर्धशतक निकले हैं.

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के खूंखार बल्लेबाज सनथ जयसूर्या भी इस लिस्ट में शामिल हैं. वह वनडे में 99 रन पर रन आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. जयसूर्या 17 जनवरी 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर रन आउट हो गए थे. वह एक रन से शतक पूरा नहीं कर पाए थे. जयसूर्या ने लंकाई टीम के लिए 445 मैचों में 13430 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 28 शतक और 68 अर्धशतक लगाए हैं.

एडम गिलक्रिस्ट

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट भी वनडे में 99 रन के स्कोर पर रन आउट हो चुके हैं. 7 मार्च 2003 को श्रीलंका के खिलाफ वह शतक से चूक गए थे. गिलक्रिस्ट ने अपने समय में कई गेंदबाजों का करियर समाप्त किया है. वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे. गिलक्रिस्ट ने कंगारू टीम के लिए 287 वनडे मैच खेले थे. इस दौरान उन्होंने 9922 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 16 शतक और 55 अर्धशतक निकले हैं.

इयॉन मोर्गन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयॉन मोर्गन भी वनडे क्रिकेट में 99 रन पर रन आउट हो चुके हैं. 2019 में इंग्लिश टीम को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाने वाले कप्तान मोर्गन ने यह शर्मनाक रिकॉर्ड 2006 में बनाया था. तब वह आयरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे. आयरलैंड के लिए खेलते हुए 5 अगस्त 2006 को स्कॉटलैंड के खिलाफ वह 99 रन पर रन आउट हुए थे. मोर्गन ने 248 वनडे मैचों में 39.3 की औसत से 7701 रन बनाए. इस दौरान 14 शतक और 47 अर्धशतक लगाए.

सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी इस रिकॉर्ड से खुद को अलग नहीं रख पाए हैं. वनडे में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले सचिन 26 जून 2007 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 99 रन के स्कोर पर रन आउट हुए थे. तेंदुलकर 99 रन पर रन आउट होने वाले वनडे में पिछले बल्लेबाज हैं. उनके बाद कोई भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है. सचिन ने 463 वनडे मैचों में 44.8 की औसत से 18426 रन बनाए. इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए.