बैडलक! 99 पर रन आउट होने वाले दुनिया के 5 बदनसीब क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बाद नहीं हुआ ऐसा
Advertisement
trendingNow12892961
Hindi Newsक्रिकेट

बैडलक! 99 पर रन आउट होने वाले दुनिया के 5 बदनसीब क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बाद नहीं हुआ ऐसा

Cricketer Run Out on 99 in ODI: 99 रन पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए दुखदायी होता है. खास तौर पर अगर वह प्लेयर इस स्कोर पर रन आउट हो जाए तो दुख ज्यादा बढ़ जाता है. वनडे क्रिकेट में अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है. हम यहां उन बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं जो वनडे में 99 रन पर रन आउट हुए हैं...

 

|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैडलक! 99 पर रन आउट होने वाले दुनिया के 5 बदनसीब क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बाद नहीं हुआ ऐसा

Cricketer Run Out on 99 in ODI: क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा अर्धशतक जैसे कई अनोखे रिकॉर्ड्स की चर्चा होती रहती है. वनडे में तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सनथ जयसूर्या और रिकी पोंटिंग जैसे खिलाड़ियों ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इन दिग्गजों ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. अच्छे के साथ-साथ कुछ ऐसे खराब आंकड़े भी इनके नाम दर्ज है, जिस पर किसी को यकीन नहीं होता. 99 रन पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए दुखदायी होता है. खास तौर पर अगर वह प्लेयर इस स्कोर पर रन आउट हो जाए तो दुख ज्यादा बढ़ जाता है. वनडे क्रिकेट में अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है. हम यहां उन बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं जो वनडे में 99 रन पर रन आउट हुए हैं...

ग्रीम स्मिथ

साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ वनडे में 99 रन पर रन आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं. 29 नवंबर 2002 में श्रीलंका के खिलाफ वह 99 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे. स्मिथ का नाम वनडे में इस रिकॉर्ड के लिए हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा. स्मिथ के वनडे करियर को देखें तो उन्होंने 197 मैचों में 38 की औसत से 6989 रन बनाए. इस दौरा उनके बल्ले से 10 शतक और 47 अर्धशतक निकले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 443 रन, 494 बॉल...भारत के 'ब्रैडमैन' ने 1006 मिनट तक की थी बैटिंग, 77 साल से 'अमर' ये महारिकॉर्ड

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के खूंखार बल्लेबाज सनथ जयसूर्या भी इस लिस्ट में शामिल हैं. वह वनडे में 99 रन पर रन आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. जयसूर्या 17 जनवरी 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर रन आउट हो गए थे. वह एक रन से शतक पूरा नहीं कर पाए थे. जयसूर्या ने लंकाई टीम के लिए 445 मैचों में 13430 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 28 शतक और 68 अर्धशतक लगाए हैं.

एडम गिलक्रिस्ट

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट भी वनडे में 99 रन के स्कोर पर रन आउट हो चुके हैं. 7 मार्च 2003 को श्रीलंका के खिलाफ वह शतक से चूक गए थे. गिलक्रिस्ट ने अपने समय में कई गेंदबाजों का करियर समाप्त किया है. वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे. गिलक्रिस्ट ने कंगारू टीम के लिए 287 वनडे मैच खेले थे. इस दौरान उन्होंने 9922 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 16 शतक और 55 अर्धशतक निकले हैं.

ये भी पढ़ें: मेलबर्न से न्यूयॉर्क तक...भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ये रहे पिछले 5 टी20 मैचों के रिकॉर्ड

इयॉन मोर्गन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयॉन मोर्गन भी वनडे क्रिकेट में 99 रन पर रन आउट हो चुके हैं. 2019 में इंग्लिश टीम को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में जीत दिलाने वाले कप्तान मोर्गन ने यह शर्मनाक रिकॉर्ड 2006 में बनाया था. तब वह आयरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे. आयरलैंड के लिए खेलते हुए 5 अगस्त 2006 को स्कॉटलैंड के खिलाफ वह 99 रन पर रन आउट हुए थे. मोर्गन ने 248 वनडे मैचों में 39.3 की औसत से 7701 रन बनाए. इस दौरान 14 शतक और 47 अर्धशतक लगाए.

सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी इस रिकॉर्ड से खुद को अलग नहीं रख पाए हैं. वनडे में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले सचिन 26 जून 2007 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 99 रन के स्कोर पर रन आउट हुए थे. तेंदुलकर 99 रन पर रन आउट होने वाले वनडे में पिछले बल्लेबाज हैं. उनके बाद कोई भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है. सचिन ने 463 वनडे मैचों में 44.8 की औसत से 18426 रन बनाए. इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए.

TAGS

Sachin TendulkarAdam Gilchristunique cricket recordsCricket records

Trending news

Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर
40% CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा मामले
ADR
40% CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा मामले
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
;