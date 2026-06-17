IND vs AFG: किसी भी युवा क्रिकेटर का सपना होता है कि जब वो अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेले तो उस मैच को यादगार बनाए. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे ODI मैच में युवा पेसर प्रिंस यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने अपने तीसरे ही ओवर में विपक्षी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट भी कर दिया. लेकिन जैसे ही वो विकेट का जश्न मनाने वाले थे कि मैदान पर एक सायरन की आवाज सुनाई दी और प्रिंस का दिल छन से टूट गया. जी हां, उनके साथ 'हाथ तो आया, मुंह ना लगा' वाला मुहावरा सच हो गया.
अपने पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के इस लम्हे को शायद प्रिंस यादव कभी नहीं भूल पाएंगे. अफगानिस्तान की बैटिंग पारी के 7वें ओवर में उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को फंसा लिया था. अर्शदीप सिंह ने मिड ऑन की दिशा में अच्छा कैच भी पकड़ा. प्रिंस यादव अपने पहले विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि सायरन बजी और अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर प्रिंस यादव की खुशी पर पानी फेर दिया.
प्रिंस यादव अपने ODI डेब्यू के इस लम्हे को कभी नहीं भूल पाएंगे. आईपीएल 2026 में शानदार गेंदबाजी करने वाले LSG के पेसर ने अच्छी गेंद डालकर गुरबाज को फंसा तो लिया, लेकिन नो बॉल ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दी. दिलचस्प बात ये है कि प्रिंस यादव का दिल टूटने के थोड़ी देर बाद ही गुरबाज आउट भी हो गए. जी हां, अगले ओवर में उन्हें अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे भारतीय पेसर गुरनूर बराड़ ने विकेट के पीछे कैच आउट करवाया.
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बल्ले से तबाही मचाते हुए शुभमन गिल और ईशान किशन ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. दोनों ने मिलकर 140 गेंदों पर 224 रनों की शानदार पार्टनरशिप की. शुभमन ने 110 गेंदों पर 154 रन और ईशान ने 79 गेंदों पर 125 रन बनाए. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (C), ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
अफगानिस्तान की प्लेइंग XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (डब्ल्यू), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (सी), दरविश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम ग़ज़नफ़र, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी