IND vs AFG: किसी भी युवा क्रिकेटर का सपना होता है कि जब वो अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेले तो उस मैच को यादगार बनाए. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे ODI मैच में युवा पेसर प्रिंस यादव को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. उन्होंने अपने तीसरे ही ओवर में विपक्षी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट भी कर दिया. लेकिन जैसे ही वो विकेट का जश्न मनाने वाले थे कि मैदान पर एक सायरन की आवाज सुनाई दी और प्रिंस का दिल छन से टूट गया. जी हां, उनके साथ 'हाथ तो आया, मुंह ना लगा' वाला मुहावरा सच हो गया.