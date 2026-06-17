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हाय रे किस्मत! प्रिंस यादव का छन से टूटा सपना, कभी नहीं भूल पाएंगे इंटरनेशनल डेब्यू का ये लम्हा

अपने पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के इस लम्हे को शायद प्रिंस यादव कभी नहीं भूल पाएंगे. अफगानिस्तान की बैटिंग पारी के 7वें ओवर में उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को फंसा लिया था. प्रिंस यादव विकेट का जश्न मना ही रहे थे कि सायरन बजी और अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर उनकी खुशी पर पानी फेर दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 17, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:03 PM IST
हाय रे किस्मत! प्रिंस यादव का छन से टूटा सपना, कभी नहीं भूल पाएंगे इंटरनेशनल डेब्यू का ये लम्हा
Image Credit: (BCCI) हाय रे किस्मत! प्रिंस यादव का छन से टूटा सपना

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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