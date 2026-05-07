क्रिकेट का 'बदनसीब' शहजादा! 99 टेस्ट पर खत्म हुआ करियर, आखिरी मैच में शतक भी नहीं आया काम

Cricket Controversy: भारतीय क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रिकेटर आए. सुनील गावस्कर, कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा तक ने अपना नाम बनाया. इन दिग्गजों ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए. इन सभी खिलाड़ियों ने भारत की कप्तानी भी की है और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. इन्हीं एक दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन थे. उन्हें भारत के बेहतरीन कप्तानों में गिना जाता है.

मोहम्मद अजहरुद्दीन एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने बैटिंग को एक कला बना दिया. एक ऐसे कप्तान जिन्होंने भारत को एक बदलाव वाले दशक में लीड किया. अजहर एक ऐसे कप्तान थे जिनके नेतृत्व में महान सचिन तेंदुलकर ने बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए. वह ग्लोबल आइकन बने. फिर भी अपनी सभी तारीफों के बावजूद अजहरुद्दीन का करियर एक डरावने नंबर से पहचाना जाता है: 99.

3 टेस्ट में 3 शतक से धमाल

अजहरुद्दीन का सफर किसी परीकथा की तरह शुरू हुआ. 1984-85 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले या बाद में किसी दूसरे क्रिकेटर ने नहीं किया. इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले तीन टेस्ट मैचों में तीन सेंचुरी बनाईं. उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने उन्हें रंग भी दिया. उनकी जादुई कलाइयों की वजह से वह ऑफ-स्टंप के बाहर से आने वाली गेंदों को बैले डांसर की तरह मिड-विकेट बाउंड्री तक फ्लिक कर सकते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन से ओपनिंग करवाई

1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें कप्तानी सौंपी गई. उनकी लीडरशिप में ही युवा सचिन तेंदुलकर को वनडे में ओपनिंग करने के लिए प्रमोट किया गया और इस कदम ने क्रिकेट का इतिहास बदल दिया. अजहर ने तीन वर्ल्ड कप (1992, 1996, और 1999) में भारत को लीड किया और उस जमाने के भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने. खासकर घरेलू जमीन पर जिसे कोई नहीं हरा सकता था.

ये भी पढ़ें: दबंग, अल्फा मेल और.. गंभीर पर लगे 'दादागीरी' के आरोप, किसके बयान से मची खलबली?

99 टेस्ट के बाद सबकुछ पलटा

मार्च 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने 99वें टेस्ट में उन्होंने बैंगलोर में दूसरी पारी में शानदार 102 रन बनाए. दुनिया को शायद ही पता था कि उनके 99वें मैच में शतक उनका आखिरी टेस्ट होगा. अजहरुद्दीन की दुखद घटना सिर्फ़ 100वां मैच न खेल पाने की नहीं है, बल्कि यह भी है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. 2000 के आखिर में क्रिकेट की दुनिया मैच-फिक्सिंग स्कैंडल से हिल गई थी. भारतीय क्रिकेट का चेहरा अजहरुद्दीन इसमें शामिल थे और बाद में BCCI ने उन पर जिदगी भर का बैन लगा दिया.

2012 में हटा बैन

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आखिरकार 2012 में बैन को "असहनीय" बताते हुए हटा दिया, लेकिन नुकसान हो चुका था. उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय 22 यार्ड के बजाय कानूनी लड़ाइयों में बीता. वह बैडलक के हीरो बन गए. एक ऐसा आदमी जिसने खेल को बहुत कुछ दिया लेकिन उसे पिछले दरवाजे से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

ये भी पढ़ें: इस बल्लेबाज ने साइन किया गेंदबाजों का 'डेथ वारंट', एक ओवर में ठोके 6,6,6,6,6,6,6

अजहर का करियर

अपने 15 साल के करियर में अजहरुद्दीन ने 99 टेस्ट मैचों में 45.03 की औसत से 6215 रन बनाए. इस दौरान 199 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा. उनके बल्ले से 22 शतक निकले और उन्होंन 105 कैच लपके. 334 वनडे मैचों में अजहर ने 36.92 की औसत से 9378 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 58 अर्धशतक निकले. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 153 रन था. इस शानदार वनडे करियर के बावजूद वह कभी अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए.