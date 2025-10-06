बैडलक! इतिहास का सबसे दर्दनाक नर्वस नाइंटीज, 499 रन पर आउट होने वाला अभागा क्रिकेटर

Cricket Unwanted Record: क्रिकेट मैदान पर हर बल्लेबाज का मकसद बड़ी से बड़ी पारी खेलने का होता है. वह ज्यादा से ज्यादा मुकाबलों में शतक, दोहरा शतक या तिहरा शतक ठोकना चाहता है. कभी-कभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि वे नर्वस नाइंटीज का शिकार हो जाते हैं. टेस्ट क्रिकेट में भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल तो 199 रन पर पवेलियन लौट गए थे. वह अब तक एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पाए हैं. न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो 299 रन पर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक क्रिकेटर 499 रन पर आउट हो गए थे. वह 500 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया था.

क्रिकेट इतिहास का धाकड़ बल्लेबाज

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हनीफ मोहम्मद अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. हनीफ ने 55 टेस्ट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और 238 फर्स्ट क्लास मैचों में भाग लिया. टेस्ट क्रिकेट में हनीफ ने 43.98 की औसत से 3915 रन बनाए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 55 शतक और 66 अर्द्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका औसत 52.32 का रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट में हनीफ ने 12 शतक और 15 अर्द्धशतक बनाए हैं.

हनीफ की ऐतिहासिक पारी

11 जनवरी 1959 में हनीफ ने 1958-59 कायद-ए-आजम ट्रॉफी के सेमीफाइनल में एक ऐतिहासिक पारी खेली थी. बता दें कि कायद-ए-आजम ट्रॉफी पाकिस्तान का प्रमुख घरेलू फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है. 66 साल पहले हनीफ मोहम्मद ने 499 रनों की विशाल पारी खेलकर महान डॉन ब्रैडमैन के तत्कालीन उच्चतम प्रथम श्रेणी स्कोर 452 को पीछे छोड़ दिया था. हालांकि, बाद में ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में डरहम के खिलाफ वार्विकशायर के लिए 1994 में नाबाद 501 रन बनाकर उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा था.

सिर्फ एक रन से चूका महारिकॉर्ड

हनीफ की यह उल्लेखनीय पारी बहावलपुर और कराची के बीच खेले गए मैच में आई थी. उनका रिकॉर्ड 35 साल तक कायम रहा था. उस सेमीफाइनल मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए बहावलपुर ने कुल 185 रन बनाए. बहावलपुर के कप्तान मोहम्मद रमजान ने 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा स्कोर किया. कराची के लि इकराम इलाही ने चार विकेट और महमूद हुसैन ने तीन विकेट लिए.

रन आउट ने तोड़ दिया सपना

जवाब में कराची ने शानदार बल्लेबाजी की और सात विकेट के नुकसान पर 772 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी. हनीफ मोहम्मद की 499 रनों की शानदार पारी में 64 चौके शामिल थे. हनीफ के पास 500 रन बनाने का शानदार मौक़ा था, लेकिन वह रन आउट होकर सिर्फ एक रन से इस मील के पत्थर से चूक गए. बहावलपुर की टीम दूसरी पारी में 108 रन पर सिमट गई. इस तरह कराची ने पारी और 479 रनों के बड़े अंतर से शानदार जीत हासिल की. इकराम इलाही ने दूसरी पारी में तीन विकेट लिए.