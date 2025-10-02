Advertisement
बैडलक! वो बदनसीब क्रिकेटर, जिसने 3 टेस्ट में झटके 22 विकेट...फिर भी बेंच पर बैठा रह गया अहमदाबाद का हीरो

Why is Axar Patel not playing first Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:28 AM IST
Why is Axar Patel not playing first Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल लगातार छठी बार टॉस हार गए. वह अब तक बतौर कप्तान भी टॉस नहीं जीत पाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सभी पांच टेस्ट में सिक्का उनके खिलाफ गिरा था.

तीन स्पिनरों का हुआ सेलेक्शन

शुभमन गिल ने टॉस के समय बताया कि उन्होंने टीम में तीन स्पिनरों के रूप में कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा का सेलेक्शन किया है. इससे यह साफ हो गया कि अक्षर पटेल को मौका नहीं मिला. उनका इस मैदान पर रिकॉर्ड शानदार रहा है. अक्षर ने 3 टेस्ट मैचों में यहां 22 विकेट लिए हैं. इस धांसू रिकॉर्ड के बावजूद वह प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पाए. उनके ऊपर कुलदीप यादव को तरजीह दी गई.

अक्षर को क्यों नहीं मिला मौका?

अक्षर हाल के सालों में भारत के घरेलू टेस्ट मैचों में नियमित रूप से मौजूद रहे हैं. उन्हें टीम प्रबंधन द्वारा अपनी गेंदबाजी इकाई में एक अलग संतुलन चुनने के कारण बाहर बैठना पड़ा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हरी-भरी पिच पर जडेजा और सुंदर दोनों बल्ले से गहराई देंगे. इससे शुभमन गिल की टीम को मध्य क्रम में अधिक लचीलापन मिलेगा. कुलदीप को इंग्लैंड दौरे के अधिकांश समय बेंच पर बैठने के बाद वापस बुलाया गया है और वह कलाई के स्पिन की विविधता लाएंगे.

ये भी पढ़ें: 256 रन... ब्रायन लारा के 400 से भी लंबा चलेगा दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड! सचिन-सहवाग-गेल भी हो गए फेल

शुभमन गिल ने क्या कहा?

भारत के पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के रूप में दो मुख्य सीमर हैं. चोट से वापसी कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर के रूप में अतिरिक्त तेज-गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे. भारतीय कप्तान ने टॉस के समय कहा, ''साल के अंत से पहले हमारे पास चार टेस्ट (घर पर) हैं और हम सभी चार जीतना चाहेंगे. तैयारी अच्छी रही है. हर कोई शानदार लय में है. टॉस हारने से निराश नहीं हूं.'' दूसरी ओर, सात साल के बाद टेस्ट सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई कैरेबियाई टीम दो सीमर, दो स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ खेल रही है.  तेज गेंदबाज जोहान लेयने और स्पिनर खैरी पियरे ने डेब्यू किया है. 

ये भी पढ़ें: असंभव: टेस्ट क्रिकेट का 42 साल पुराना अटूट रिकॉर्ड, अनिल कुंबले-हरभजन सिंह-अश्विन भी तोड़ने में नाकाम

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, जोहान लेयने, जेडेन सील्स.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

India vs West Indies, Axar Patel

