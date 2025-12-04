बैडलक! वो बदनसीब क्रिकेटर, जिसके शतक लगाते ही हार जाती है टीम, नहीं हट रहा ये 'दाग'

Ruturaj Gaikwad Century: भारत के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए वनडे मैच में बल्ले से कमाल दिखाया. उन्होंने वनडे में डेब्यू के तीन साल बाद अपना पहला शतक लगाया. ऋतुराज ने सिर्फ 83 गेंदों पर 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से 105 रन की शानदार पारी खेली. इससे भारत ने स्कोरबोर्ड पर 358 रन का बड़ा टोटल बनाया. हालांकि, साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वनडे में भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सफल चेज किया. यह पहली बार नहीं है जब ऋतुराज का शतक हार के साथ खत्म हुआ हो. असल में जब इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल की बात आती है, तो ऋतुराज का शतक अब तक कभी भी जीत के साथ नहीं आया है. यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है जिससे गायकवाड़ भी छुटकारा पाना चाहेंगे. हैरानी की बात है कि ऐसा चार बार अब तक उनके साथ हुआ है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में शतक हुआ था बेकार

ऋतुराज ने गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में सिर्फ 57 गेंदों पर नाबाद 123 रन बनाकर भारत को 20 ओवर में 222 रन का बड़ा स्कोर बनाने में मदद की. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा रन-चेज किया और पांच विकेट से मैच जीत लिया. फॉर्मेट में उनकी सबसे अच्छी पारी भी टीम इंडिया को जिताने के लिए काफी नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बर्बाद

ऋतुराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे से सीरीज से दो सालों बाद इस फॉर्मेट में वापसी की. रांची में वह 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद रायपुर में उन्होंने अपने करियर पका पहला शतक लगाया, लेकिन टीम इंडिया मैच हार गई.

ये भी पढ़ें: 57 चौके, 18 छक्के और 720 रन... 4 दिन के अंदर टूट गया वर्ल्ड रिकॉर्ड, गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई

आईपीएल में दो शतक भी टीम के काम नहीं आए

ऋतुराज आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलते हैं और टीम के कैप्टन भी हैं. उन्होंने पांच बार की चैंपियन टीम के लिए दो शतक लगाए हैं. 2021 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और 2024 में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ शतक लगाए थे. दोनों बार CSK मैच हार गई. उन्होंने 2021 में रॉयल्स के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए, जिससे चेन्नई सुपरकिंग्स 189 रन पर पहुंच गई, लेकिन विरोधी टीम ने 15 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया. जहां तक ​​2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनके शतक की बात है, गायकवाड़ ने नाबाद 108 रन बनाकर अपनी टीम को 209 रन तक पहुंचाया, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी ओवर के रोमांचक मैच में 124 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला दी.