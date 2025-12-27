टी20 वर्ल्ड से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर... विध्वंसक बल्लेबाज चोटिल, गेंदबाजों की धुलाई करने में माहिर

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर आई है. उसके विध्वंसक बल्लेबाज टिम डेविड बिग बैश लीग के दौरान चोटिल हो गए. इसने कंगारू टीम की समस्या बढ़ा दी है. फरवरी-मार्च में भारत-श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले उसके लिए यह दूसरी बुरी खबर है. इससे पहले कप्तान पैट कमिंस चोटिल हो चुके हैं. वह एशेज सीरीज में 4 में से सिर्फ 1 ही मैच खेल पाए हैं. अब टॉप क्लास फिनिशर टिम डेविड की चोट ने चिंता को दोगुना कर दिया है.

बिग बैश में लगी चोट

ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम की घोषणा करनी है. टीम की घोषणा से पहले ही विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड के चोट से ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गया है. बिग बैश लीग के दौरान टिम को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. वह बिग बैश में होबार्ट हरिकेंस का हिस्सा हैं. डेविड को शुक्रवार को बल्लेबाजी के दौरान इंजरी हुई. इंजरी के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. उस समय वह 28 गेंद पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे. हालांकि उनकी पारी की वजह से होबार्ट हरिकेंस जीत गई, लेकिन इंजरी ने होबार्ट के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय टीम की परेशानी भी बढ़ा दी है.

कप्तान ने जताई चिंता

होबार्ट हरिकेंस के कप्तान नाथन एलिस ने कहा, "एक साथी के तौर पर सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि मैं टूट गया हूं कि वह शायद हरिकेन्स के लिए कुछ मैच मिस कर सकते हैं. वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़ा नाम है. मुझे उम्मीद है कि हम सब सही चीजें करेंगे और वह टी20 विश्व कप के लिए भी पूरी तरह फिट हो जाएंगे.''

टिम डेविड के पास भारत में खेलने का अनुभव

टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. मध्यक्रम में खेलते हुए डेविड जिस तरह से गेंदबाजों पर हावी होते हैं, उस तरह कोई दूसरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं होता. इस वजह से वह ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के लिए बेहद अहम है. दूसरा, टी20 विश्व कप का बड़ा हिस्सा भारत में खेला जाना है. डेविड को भारतीय पिचों पर खेलने का अनुभव है. वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए 68 टी20 की 58 पारियों में 14 बार नाबाद रहते हुए 168.88 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 1596 रन बनाए हैं. उनके नाम 1 शतक और 9 अर्धशतक हैं.