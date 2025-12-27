Advertisement
trendingNow13055238
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर... विध्वंसक बल्लेबाज चोटिल, गेंदबाजों की धुलाई करने में माहिर

टी20 वर्ल्ड से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर... विध्वंसक बल्लेबाज चोटिल, गेंदबाजों की धुलाई करने में माहिर

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर आई है. उसके विध्वंसक बल्लेबाज टिम डेविड बिग बैश लीग के दौरान चोटिल हो गए. इसने कंगारू टीम की समस्या बढ़ा दी है. फरवरी-मार्च में भारत-श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले उसके लिए यह दूसरी बुरी खबर है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर... विध्वंसक बल्लेबाज चोटिल, गेंदबाजों की धुलाई करने में माहिर

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर आई है. उसके विध्वंसक बल्लेबाज टिम डेविड बिग बैश लीग के दौरान चोटिल हो गए. इसने कंगारू टीम की समस्या बढ़ा दी है. फरवरी-मार्च में भारत-श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले उसके लिए यह दूसरी बुरी खबर है. इससे पहले कप्तान पैट कमिंस चोटिल हो चुके हैं. वह एशेज सीरीज में 4 में से सिर्फ 1 ही मैच खेल पाए हैं. अब टॉप क्लास फिनिशर टिम डेविड की चोट ने चिंता को दोगुना कर दिया है.

बिग बैश में लगी चोट

ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम की घोषणा करनी है. टीम की घोषणा से पहले ही विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड के चोट से ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गया है. बिग बैश लीग के दौरान टिम को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है. वह बिग बैश में होबार्ट हरिकेंस का हिस्सा हैं. डेविड को शुक्रवार को बल्लेबाजी के दौरान इंजरी हुई. इंजरी के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. उस समय वह 28 गेंद पर 42 रन बनाकर खेल रहे थे.  हालांकि उनकी पारी की वजह से होबार्ट हरिकेंस जीत गई, लेकिन इंजरी ने होबार्ट के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय टीम की परेशानी भी बढ़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... 97 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हुआ ऐसा, होमग्राउंड पर फजीहत

कप्तान ने जताई चिंता

होबार्ट हरिकेंस के कप्तान नाथन एलिस ने कहा, "एक साथी के तौर पर सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि मैं टूट गया हूं कि वह शायद हरिकेन्स के लिए कुछ मैच मिस कर सकते हैं. वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़ा नाम है. मुझे उम्मीद है कि हम सब सही चीजें करेंगे और वह टी20 विश्व कप के लिए भी पूरी तरह फिट हो जाएंगे.''

ये भी पढ़ें: WTC Points Table: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार, पॉइंट्स टेबल में भारत के करीब पहुंचा इंग्लैंड

टिम डेविड के पास भारत में खेलने का अनुभव

टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं. मध्यक्रम में खेलते हुए डेविड जिस तरह से गेंदबाजों पर हावी होते हैं, उस तरह कोई दूसरा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं होता. इस वजह से वह ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के लिए बेहद अहम है. दूसरा, टी20 विश्व कप का बड़ा हिस्सा भारत में खेला जाना है. डेविड को भारतीय पिचों पर खेलने का अनुभव है. वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए 68 टी20 की 58 पारियों में 14 बार नाबाद रहते हुए 168.88 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 1596 रन बनाए हैं. उनके नाम 1 शतक और 9 अर्धशतक हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026T20 World Cup

Trending news

MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस,खड़गे ने दिया ये संदेश
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस,खड़गे ने दिया ये संदेश
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?