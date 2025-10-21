ऑस्ट्रेलिया के लिए अचानक बुरी खबर, प्रैक्टिस में इंजरी से बाहर कप्तान, कौन संभालेगा अब टीम की कमान?

WCWC 2025: महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम विजयरथ पर सवार नजर आई. टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला नहीं हारा. लगातार टीम की जीत में अहम योगदान टीम की ओपनर और कप्तान का रहा जिन्होंने बैक-टू-बैक सेंचुरी जमाई. लेकिन सेमीफाइनल से पहले कंगारू टीम को झटका लग गया है. ऑस्ट्रेलिया की ये धांसू ओपनर अगले मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगी. वर्ल्ड कप में अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर को खेलेगी.

प्रैक्टिस में हुई इंजरी

कप्तान एलिसा हीली को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण ग्रुप स्टेज मैच से बाहर होना पड़ेगा. हीली ने शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान मांसपेशी में खिंचाव का सामना किया, जिसके कारण वे बुधवार को होलकर स्टेडियम, इंदौर में होने वाले इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगी. उन्होंने पिछले दोनों मैच में शानदार पारियां खेली थीं. बांग्लादेश के खिलाफ हीली ने नाबाद 113 रन ठोके जबकि इससे पहले भारत के खिलाफ 142 रन की पारी खेली थी.

कौन संभालेगा टीम की कमान?

उनकी अनुपस्थिति में ताहलिया मैकग्राथ टीम की कप्तानी संभालेंगी. वहीं, बेथ मूनी विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगी. हीली का यह चोटिल होना टीम के लिए नुकसानदेह है खासकर जब इंग्लैंड के खिलाफ यह हाई-स्टेक मैच है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है और टूर्नामेंट में इंग्लैंड के साथ ही एकमात्र अपराजित टीम बनी हुई है.

आखिरी मैच में होगी वापसी?

हीली की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और वे शनिवार, 25 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम ग्रुप मैच में लौटने की कोशिश करेंगी. कोच शेली निट्शके ने कहा, 'मिड्ज (हीली) के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारे पास विकल्प मौजूद हैं. हम उन्हें दिन-प्रतिदिन जांचेंगे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले मैच में खेलने का हर मौका देंगे. रिहैबिलिटेशन पर काम जारी है.'