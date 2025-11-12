Advertisement
ऑस्ट्रेलिया में इंजरी कंसर्न... पर्थ टेस्ट से पहले दोहरा झटका, एक साथ 2 खूंखार गेंदबाज चोटिल

The Ashes: एक तरफ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के आगाज होने का खुमार छाया हुआ है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज की जंग देखने को भी फैंस बेताब हैं. पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़ा इंजरी कंसर्न देखने को मिला है, एकसाथ दो गेंदबाज चोटिल हुए हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:44 PM IST
Josh Hazlewood
टीम का एक स्टार गेंदबाज पर्थ टेस्ट से बाहर हो गया है जबकि दूसरे पर भी सस्पेंस है. ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी में दोनों प्लेयर्स को इंजरी हुई, जिसके बाद बीच मैच में उन्हें बाहर जाना पड़ा.

दो गेंदबाज इंजर्ड

ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर सीन एबॉट और जोश हेजलवुड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से विक्टोरिया के खिलाफ खेल रहे थे. तीसरे दिन दोनों खिलाड़ी पहले सत्र के दौरान मैदान से बाहर चले गए. दोनों गेंदबाजों को स्कैन के लिए भेजा गया. हेजलवुड के हैमस्ट्रिंग में जकड़न की शिकायत है. वह पर्थ टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें तैयारी की अनुमति दे दी गई है. लेकिन, सीन एबॉट पर्थ टेस्ट से बाहर हो गए हैं.

एबॉट के लिए सस्पेंस

एबॉट के हैमस्ट्रिंग में चोट है. एबॉट की वापसी की निश्चित अवधि नहीं बताई गई है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में कहा, 'सीन एबॉट के बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट की पुष्टि हुई है. पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए वह उपलब्ध नहीं होंगे. आने वाले हफ्तों में उनकी वापसी की योजना बनाई जाएगी.' सीन एबॉट का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है.

पैट कमिंस इंजर्ड

टीम के कप्तान पैट कमिंस भी पर्थ टेस्ट से बाहर हो चुके हैं. कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं. 33 साल के सीन एबॉट को टेस्ट डेब्यू का इंतजार है. माना जा रहा था कि कमिंस की गैरमौजूदगी में एबॉट का डेब्यू पर्थ में हो सकता है, लेकिन इंजरी ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया. एबॉट के विकल्प की घोषणा नहीं की गई है. ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ की कप्तानी में पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट के लिए टीम की घोषणा एक सप्ताह पहले कर दी थी.

पर्थ टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

