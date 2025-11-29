Advertisement
trendingNow13023309
Hindi Newsक्रिकेट

पहले मिली शर्मनाक हार, अब आई बुरी खबर... ऑस्ट्रेलिया में फंस गया इंग्लैंड, ब्रिसबेन टेस्ट से खूंखार बॉलर बाहर

Australia vs England Test: ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के लिए बुरी खबर आई है. पर्थ में पहले मिली शर्मनाक हार के बाद अब टीम को बड़ा झटका लगा है. खूंखार तेज गेंदबाज मार्क वुड ब्रिसबेन में अगले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. वह चोट के कारण इस अहम मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले मिली शर्मनाक हार, अब आई बुरी खबर... ऑस्ट्रेलिया में फंस गया इंग्लैंड, ब्रिसबेन टेस्ट से खूंखार बॉलर बाहर

Australia vs England Test: ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के लिए बुरी खबर आई है. पर्थ में पहले मिली शर्मनाक हार के बाद अब टीम को बड़ा झटका लगा है. खूंखार तेज गेंदबाज मार्क वुड ब्रिसबेन में अगले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. वह चोट के कारण इस अहम मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. उनके स्थान पर इंग्लिश टीम में जोश टंग की वापसी हो सकती है. टंग ने भारत के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी और 3 मैचों में 19 विकेट लिए थे. वह मोहम्मद सिराज (23) के बाद सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे.

15 महीने बाद लौटे थे वुड

पर्थ में हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट में जोरदार वापसी की कोशिश कर रही है. उसकी इस कोशिश को तगड़ा झटका लगा है. मार्क वुड के नहीं खेलने से इंग्लैंड का आक्रमक कमजोर हो सकता है. 35 साल के मार्क वुड का इंजरी से गहरा नाता रहा है. वह जितने दिन क्रिकेट में सक्रिय नहीं रहते उससे ज्यादा इंजरी की वजह से बाहर रहते हैं. वह पर्थ में टेस्ट इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे. वुड इंजरी की वजह से लगभग 15 महीने बाद टेस्ट टीम में लौटे थे, लेकिन महज 11 ओवर गेंदबाजी कर सके. वुड ब्रिसबेन टेस्ट से बाएं घुटने में परेशानी की वजह से बाहर हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर के आखिरी चरण में वुड

मार्क वुड ने शनिवार सुबह एलन बॉर्डर फील्ड में इंग्लैंड के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया था. वह इंग्लैंड टीम में चुने गए एकमात्र सदस्य थे जो अभ्यास सत्र का हिस्सा नहीं थे. अभ्यास सत्र में उनका शामिल न होना इस बात का संकेत है कि वह गाबा टेस्ट से बाहर रहेंगे. वुड अपने करियर के आखिरी चरण में हैं.

ये भी पढ़ें: 'दो दिग्गज आ रहे...', रोहित-विराट का जिक्र, तेम्बा बावुमा ने एक झटके में जीत लिया करोड़ों भारतीय फैंस का दिल

ब्रिसबेन में खलेगी कमी

35 साल या उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों के लिए खेलना मुश्किल होता है. इंजरी के बाद रिकवरी करते हुए वापसी करना और भी मुश्किल होता है. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज की वापसी पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की निगाहें होंगी.ब्रिसबेन की गाबा पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है. वुड अपनी गति और गेंदबाजी में विविधता से इंग्लैंड के लिए कारगर साबित हो सकते थे और पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार के बाद दमदार वापसी में अहम भूमिका निभा सकते थे. उनका बाहर होना इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Ashes

Trending news

असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान को लेकर कितना जागरूक है देश? शपथ लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली पिछड़ी
Organ Donation
अंगदान को लेकर कितना जागरूक है देश? शपथ लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे, दिल्ली पिछड़ी
इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट
Imran Khan
इमरान खान कैसे हैं? बहनों ने जताई थी अनहोनी की आशंका, अब PTI के नेता ने दिया अपडेट
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC