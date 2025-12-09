ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के लिए भी आई बुरी खबर, 11 ओवर फेंकने के बाद ही सुपरफास्ट बॉलर एशेज से बाहर

Australia vs England Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. पर्थ और ब्रिसबेन में हार के बाद इंग्लिश टीम की परेशानी बढ़ गई है. तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण बाकी बचे तीन मैचों से बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर टीम को मैथ्यू फिशर को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर को शुरू होगा.

ईसीबी ने वुड के चोटिल पर दिया बयान

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को बताया, ''मार्क वुड इंजरी की वजह से एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. रिहैबिलिटेशन और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए वह स्वदेश लौटेंगे. वह ईसीबी की मेडिकल टीम के साथ मिलकर रिकवरी पर काम करेंगे. उनकी जगह मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया गया है.'' बता दें कि मार्क वुड से पहले ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड भी चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

11 ओवर ही फेंक पाए मार्क वुड

मार्क वुड ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंजर्ड होने के बाद पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में वापसी की थी. उसी टेस्ट में वुड को फिर से घुटने में समस्या आ गई. वह सिर्फ 11 ओवर फेंक सके थे। ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट से वह बाहर हो गए थे. माना जा रहा था कि एडिलेड या मेलबर्न में वह वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा है.

चोटों से भरा मार्क वुड का करियर

वुड का करियर चोटों से परेशान रहा है. कई बार वह इंजरी की वजह से लंबे-लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे हैं. 35 साल के वुड यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनका शरीर अब पहले की तरह नहीं रहा. उन पर उम्र का असर हावी हो रहा है. 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी भी उनके लिए मुश्किल हो रही है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्क वुड इंग्लैंड के लिए टी20 विश्व कप 2026 तक फिट नहीं हो पाए तो फिर उनकी वापसी बेहद मुश्किल होगी.

एक ही टेस्ट मैच खेल पाए हैं फिशर

वुड की जगह टीम में शामिल किए गए मैथ्यू फिशर ने इंग्लैंड के लिए अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है. 28 साल के फिशर ने 2022 में अपना एकमात्र टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिजटाउन में खेला था. उस टेस्ट में उन्होंने 1 विकेट लिए थे.