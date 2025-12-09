Advertisement
trendingNow13034750
Hindi Newsक्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के लिए भी आई बुरी खबर, 11 ओवर फेंकने के बाद ही सुपरफास्ट बॉलर एशेज से बाहर

Australia vs England Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. पर्थ और ब्रिसबेन में हार के बाद इंग्लिश टीम की परेशानी बढ़ गई है. तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण बाकी बचे तीन मैचों से बाहर हो गए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 09, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के लिए भी आई बुरी खबर, 11 ओवर फेंकने के बाद ही सुपरफास्ट बॉलर एशेज से बाहर

Australia vs England Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. पर्थ और ब्रिसबेन में हार के बाद इंग्लिश टीम की परेशानी बढ़ गई है. तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण बाकी बचे तीन मैचों से बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर टीम को मैथ्यू फिशर को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 17 दिसंबर को शुरू होगा.

ईसीबी ने वुड के चोटिल पर दिया बयान

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने मंगलवार को बताया, ''मार्क वुड इंजरी की वजह से एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं. रिहैबिलिटेशन और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए वह स्वदेश लौटेंगे. वह ईसीबी की मेडिकल टीम के साथ मिलकर रिकवरी पर काम करेंगे. उनकी जगह मैथ्यू फिशर को टीम में शामिल किया गया है.'' बता दें कि मार्क वुड से पहले ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड भी चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

11 ओवर ही फेंक पाए मार्क वुड

मार्क वुड ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंजर्ड होने के बाद पर्थ में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में वापसी की थी. उसी टेस्ट में वुड को फिर से घुटने में समस्या आ गई. वह सिर्फ 11 ओवर फेंक सके थे। ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट से वह बाहर हो गए थे. माना जा रहा था कि एडिलेड या मेलबर्न में वह वापसी कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा है.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया को एशेज के बीच बड़ा झटका, खूंखार बॉलर सीरीज से बाहर, पैट कमिंस पर क्या अपडेट आया?

चोटों से भरा मार्क वुड का करियर

वुड का करियर चोटों से परेशान रहा है. कई बार वह इंजरी की वजह से लंबे-लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे हैं. 35 साल के वुड यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनका शरीर अब पहले की तरह नहीं रहा. उन पर उम्र का असर हावी हो रहा है. 145 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी भी उनके लिए मुश्किल हो रही है. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्क वुड इंग्लैंड के लिए टी20 विश्व कप 2026 तक फिट नहीं हो पाए तो फिर उनकी वापसी बेहद मुश्किल होगी.

ये भी पढ़ें: टी20 में इतिहास रचने के करीब संजू सैमसन और तिलक वर्मा, धोनी-कोहली-रोहित के क्लब में होंगे शामिल

एक ही टेस्ट मैच खेल पाए हैं फिशर

वुड की जगह टीम में शामिल किए गए मैथ्यू फिशर ने इंग्लैंड के लिए अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है. 28 साल के फिशर ने 2022 में अपना एकमात्र टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिजटाउन में खेला था. उस टेस्ट में उन्होंने 1 विकेट लिए थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Ashes

Trending news

25 मौतों के 'गुनहगार' फरार! करोड़ों का साम्राज्य चलाने वाले लूथरा बंधु फरार
Goa Nightclub Fire
25 मौतों के 'गुनहगार' फरार! करोड़ों का साम्राज्य चलाने वाले लूथरा बंधु फरार
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनेहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
Delhi Blast 2025
NIA की रडार पर दिल्ली के गुनेहगार, 'व्हाइट कॉलर मॉड्यूल' का टेस्टिंग सेंटर मिला!
वंदे मातरम् गाने वालों को इंदिरा ने जेलों में डाला...2047 में भी इसपर चर्चा की जरूर
amit shah
वंदे मातरम् गाने वालों को इंदिरा ने जेलों में डाला...2047 में भी इसपर चर्चा की जरूर
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
Congress MP Manish Tewari
SIR का संविधान में कोई प्रावधान नहीं', मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया बड़ा सवाल
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
Navjot Singh Sindhu
ईंटें फेंकते-फेंकते नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई? भाजपा का फैसला चौंकाएगा
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
Maharashtra news
पैसों की तंगी, नौकरी की तलाश और...कबड्डी प्लेयर ने क्यों छोड़ दी दुनिया?
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा